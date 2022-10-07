雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕　被聲押秒認罪

▲警方前往嫌疑參選人所在處查處，許姓候選人仍悠哉吃著點心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地方檢察署檢察官黃晉展指揮雲林縣刑警大隊、臺西分局、雲林縣調查站、專勤隊，於昨(6)日通知麥寮鄉鄉民代表會許姓參選人及可疑受賄樁腳、民眾共3人到案，同時查扣不法所得現金5000元，訊後認賄賂犯罪嫌疑重大聲請羈押，法院裁定以10萬元具保候傳。

▲許姓麥寮鄉代參選人涉嫌於登記參選後，透過樁腳以每票現金1000元對價，向有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署說明，許姓麥寮鄉代參選人涉嫌於登記參選後，透過樁腳以每票現金1000元對價，向有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪嫌。經檢警多日蒐證，於昨日陸續通知許姓參選人、樁腳、選民等3人到案說明及接受檢察官訊問，賄賂鈔票尚在選民身上還未轉交其他有投票權之家人，問訊間即自動繳出5000元。

▲許姓麥寮鄉代候選人涉嫌賄選，經檢警多日蒐證，於昨日陸續通知許姓候選人、樁腳、選民等3人到案說明及接受檢察官訊問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案經檢察官訊問，被告起初不願承認，遭檢方認鄉民代表許姓參選人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押。於羈押庭中被告坦承行為而獲法院以新臺幣10萬元具保候傳。

雲林地檢署呼籲，買票賄選涉犯重罪，必將嚴加查緝，切勿以身試法，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉，檢警對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同端正選風，提昇我國民主政治。

▲許姓麥寮鄉代候選人涉嫌賄選，經檢警多日蒐證，於昨日陸續通知許姓候選人、樁腳、選民等3人到案說明及接受檢察官訊問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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