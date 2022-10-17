5爪特寫曝光！200斤白豬雲林現蹤全村圍捕　傳說「人投胎不能殺」

記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導

有傳聞「5爪豬」是人類投胎轉世的傳說，若貿然殺害、食用，恐怕招致霉運。而雲林近日就出現一隻重達200斤的白豬，不斷四處破壞莊稼，讓當地人不堪其擾。警方得知後，立刻聯繫村長、動保處到場，並與當地民眾合力圍捕，才發現該隻豬隻竟是罕見的「5爪豬」，而當時圍捕畫面也隨之曝光。

▲5爪豬現蹤雲林，當地人合力圍捕。左圖為「5爪特寫示意圖」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警斗南分局16日表示，大埤分駐所警員陳志青13日上午巡邏時經過豐岡村一帶，聽見有民眾呼喊救援的聲音，立刻上前查看，才發現有隻重約200斤的白豬陷入稻田的泥淖中、無法行動。

陳姓員警立刻聯繫村長、動保處到場，與當地民眾合作，費了九牛二虎之力，才成功將豬隻拉回道路上，並拉進籠內。後來經過觀察，原來該隻豬長了「5爪」，而民間有「5爪豬」是人類投胎轉世的傳說，若貿然殺害、食用，恐怕招致霉運。

當時圍捕畫面曝光，只見幾名男子合力要將這隻豬抓進籠內，但牠死命抵抗，遲遲不肯進籠，在場所有人幾乎是拿牠沒轍，所幸最後牠放棄抵抗，緩慢進到籠內，眾人才順利將牠帶走。

警方特地表示，「5爪豬」其實是種多趾症，主要是與胎兒時期的細胞分裂、遺傳或基因有關，希望民眾不要太過迷信，也不要有棄養的行為。