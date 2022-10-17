　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5爪特寫曝光！200斤白豬雲林現蹤全村圍捕　傳說「人投胎不能殺」

記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導

有傳聞「5爪豬」是人類投胎轉世的傳說，若貿然殺害、食用，恐怕招致霉運。而雲林近日就出現一隻重達200斤的白豬，不斷四處破壞莊稼，讓當地人不堪其擾。警方得知後，立刻聯繫村長、動保處到場，並與當地民眾合力圍捕，才發現該隻豬隻竟是罕見的「5爪豬」，而當時圍捕畫面也隨之曝光。

▲▼ 5爪豬特寫 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲5爪豬現蹤雲林，當地人合力圍捕。左圖為「5爪特寫示意圖」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警斗南分局16日表示，大埤分駐所警員陳志青13日上午巡邏時經過豐岡村一帶，聽見有民眾呼喊救援的聲音，立刻上前查看，才發現有隻重約200斤的白豬陷入稻田的泥淖中、無法行動。

陳姓員警立刻聯繫村長、動保處到場，與當地民眾合作，費了九牛二虎之力，才成功將豬隻拉回道路上，並拉進籠內。後來經過觀察，原來該隻豬長了「5爪」，而民間有「5爪豬」是人類投胎轉世的傳說，若貿然殺害、食用，恐怕招致霉運。

當時圍捕畫面曝光，只見幾名男子合力要將這隻豬抓進籠內，但牠死命抵抗，遲遲不肯進籠，在場所有人幾乎是拿牠沒轍，所幸最後牠放棄抵抗，緩慢進到籠內，眾人才順利將牠帶走。

警方特地表示，「5爪豬」其實是種多趾症，主要是與胎兒時期的細胞分裂、遺傳或基因有關，希望民眾不要太過迷信，也不要有棄養的行為。

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
LIVE／恐怖雨彈正要發威！　直擊百齡橋下海量泡水車慘況
快訊／狠殺馬國女大生後服藥輕生　兇嫌出院了
降雨趨緩時間曝！　一週天氣「三階段變化」
棄7月大女兒離家！母年邁「逼她月給1萬」　結局超氣人
「人投胎成豬」雲林現蹤！　5爪特寫曝光
汐止人怒吼「交通全面癱瘓」！　新北警曝原因
罕見！士林淹大水　天德宮「升天」避災

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／狠殺馬國女大生後服藥輕生　兇嫌今上午出院了

愛上男主任…她「開會狂盯」還公開示愛　女師涉跟騷收告誡書

快訊／涉境外不動產吸金上億　基泰建設董座陳世銘約談到案

重機群飆速「翹孤輪」還PO網　南警：依法舉發約談送辦

員警索賄縱放外勞移工　2員警遭重判定讞1人坦承獲判緩刑免入監

開刀住院1個月　遭討214萬他傻眼拒付…說過「這2字」躲不掉

5爪特寫曝光！200斤白豬雲林現蹤全村圍捕　傳說「人投胎不能殺」

汐止上班車潮塞爆…在地人怒「交通全面癱瘓」！新北警曝原因

罕見！北市士林淹大水　天德宮睽違8年「升天」避災

他抄近路竟受困「草迷宮」3天　高中生路過聽哀號聲報警救人

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

洗菜、琳妲攜好友COVER台版《TOMBOY》　歌詞驚見湯包、鹽酥雞...網笑：聽了超餓

快訊／狠殺馬國女大生後服藥輕生　兇嫌今上午出院了

愛上男主任…她「開會狂盯」還公開示愛　女師涉跟騷收告誡書

快訊／涉境外不動產吸金上億　基泰建設董座陳世銘約談到案

重機群飆速「翹孤輪」還PO網　南警：依法舉發約談送辦

員警索賄縱放外勞移工　2員警遭重判定讞1人坦承獲判緩刑免入監

開刀住院1個月　遭討214萬他傻眼拒付…說過「這2字」躲不掉

5爪特寫曝光！200斤白豬雲林現蹤全村圍捕　傳說「人投胎不能殺」

汐止上班車潮塞爆…在地人怒「交通全面癱瘓」！新北警曝原因

罕見！北市士林淹大水　天德宮睽違8年「升天」避災

他抄近路竟受困「草迷宮」3天　高中生路過聽哀號聲報警救人

影響選情的關鍵「新」勢力　南檢同「新」協力反賄「箏」好

北市國小足球隊爆教練虐打學生　家長阻止被嗆：下次用吊的

加強琉球群島防衛　日本將添購數百架攻擊無人機！最快2025年部署

「人體運毒」他硬吞209包搖頭丸！毒袋破掉...瞬間吸收暴斃

有超可愛立體變形抱枕毯！超商第2波「湯姆貓與傑利鼠」集點來了

肌膚入秋呵護！　1+1白茶保濕「霜」星日夜潤澤不斷電

海鮮控放福利！台中壽司店限定大閘蟹最多買5送7　活體現蒸蟹膏肥美

iPhone 14 Pro逐漸退燒　報告：發貨時間低於同期iPhone 13 Pro

百齡橋逾50輛車泡水　柯文哲提2項檢討措施：建預警、通知系統

泡水車維修費救星／理賠5大QA懶人包！　1情況建議「直接報廢」不要修

社會熱門新聞

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

即／康湖隧道山崩「淹沒出入口」路堵死

百齡橋下泡水車慘況曝！滿車爛泥還有死魚

快訊／國1「1大車、1小車」追撞　紫爆回堵中

25.8萬黃牌重機百齡橋下淪泡水車　車頭卡雜草橫躺地

伯爵山莊坍方影片曝　台電曝最新情況

士林多人困河堤　他抓籃球架求生

知名足球教練虐打學生！童哭喊「我沒有」

馬國女大生遭勒斃！弟弟見酸民言論怒了

新莊惡火奪命！　婦人遭嗆暈送醫亡

學校地下室傳出淒厲哭叫　她脫兒褲驚覺代誌大條

快訊／前台中市議員楊永昌辭世！享壽71歲

汐止上班車潮塞爆！新北警曝原因

快訊／高大成收「恐嚇私訊」：全家給我殺

更多熱門

相關新聞

一週天氣三階段變化！降雨趨緩時間曝　「週末又一波東北季風」

一週天氣三階段變化！降雨趨緩時間曝　「週末又一波東北季風」

颱風外圍環流和東北季風共伴效應發威，今(10/17)北部和東本部將出現明顯雨勢，氣象局點出未來一週降雨將出現3階段變化，週二、週三(10/18~10/19)北部和東半部仍有降雨，不過雨勢較今減少；週四、週五(10/20~10/21)東北季風減弱，降雨趨緩；週末(10/22~10/23)東北季風再增強，迎風面降雨將再增加。

19歲越南妹見警假裝打電話轉身跑　真實身分曝

19歲越南妹見警假裝打電話轉身跑　真實身分曝

桃園男「神仙縱走」失聯3天　警消持續搜救

桃園男「神仙縱走」失聯3天　警消持續搜救

議員轟柯文哲太瞎　「像主治醫師把病人放下不管」

議員轟柯文哲太瞎　「像主治醫師把病人放下不管」

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

關鍵字：

五爪豬5爪豬多趾症影音信仰民俗投胎

讀者迴響

熱門新聞

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

體脂6%健美先生「是孫安佐」！孫鵬狄鶯現身力挺

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

松山彩虹橋LOVE地標　被河水滅頂

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

《全明星》他破2大會紀錄拿MVP

愛愛開燈or關燈好？網吵翻　最美博士「羞吐2新玩法」

凌晨規模4.0地震　最大震度3級

正妹內衣外穿搭捷運　網看到坐過站

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

更多

最夯影音

更多
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面