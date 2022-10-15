雲林青年之友會成立大會　「尚青A」70青年凝聚在地認同感

▲雲青之友會由吳昌韋發起，邀請雲林在地曾任高中職、大學學生會長以及一群熱愛雲林、長在雲林、出生雲林、關心雲林、深耕的雲林青年們共同創立。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲青之友會由在地現任高雄科技大學學生會長的雲林青年吳昌韋發起，邀請數位雲林在地曾任高中職、大學學生會長以及熱愛、成長、出生、關心、深耕雲林的70多位青年共同創立，今(15)日於創樂子生活學苑舉辦成立大會，雲林縣長張麗善到場參與，也邀請所有的雲林青年站出來，加入「青朋好友」行列。

雲林青年之友會會長吳昌韋表示，創會初衷是希望雲林的年輕人可以團結起來，而發起目的是希望能夠凝聚旅外求學或旅外工作的雲林青年們的向心力與認同感，將雲林青年們團結一心，互相扶持與關懷，擴大雲林青年們的視野與人脈連結，促進雲林青年返鄉就業及返鄉創業，鼓勵雲林青年回到自己的家鄉深耕，讓雲林改變成為青春有活力的城市。

吳昌韋目前在高雄求學，他說，除了深刻的感受城鄉的差距之外，很多雲林青年彼此都是單打獨鬥，即便在同校或同一個城市卻彼此卻不認識，遇到緊急狀況時孤立無援。這讓他想來號召集結所有熱愛雲林的青年，組織互助扶持的雲林青年之友，這個想法也獲得很多青年朋友的熱烈響應，為了讓更多青年知道，特別舉辦今天的成立大會。

▲雲林縣長張麗善見證雲青之友會成立，並希望可以跟年輕的朋友們多方交流攜手努力讓雲林更加優質。（圖／記者蔡佩旻攝）

前任虎尾高中學生會長及現任畢聯會會長蘇柏任表示，雲林青年之友會除了作為旅外青年的重要後盾，另外一個很重要的功能就是要集結與傳遞在地青年的心聲與意見，與政府還有其他世代進行對話。蘇柏任說，以自身為例，身為一個高中生，非常關心年底18歲公民權修憲公投議題，他認為不只要鼓勵青年公共事務參與，更要真正做到青年實質賦權，才能真正實現世代公平正義。

雲林縣長張麗善向現場青年說明，大家對於雲林的刻板印象是無聊的窮縣市，為了翻轉這個印象，縣府舉辦多項創新突破的活動，帶動年輕人參與度、熱情與風潮，於此同時也針對雲林縣整體發展擬具多重軸線政策規劃，要讓雲林加速提升。

張麗善說，對於青年發展責無旁貸，更希望可以跟年輕的朋友們多方交流攜手努力讓雲林更加優質，樂見一群熱情的年輕人集結成立雲林青年之友會，將會持續努力，也祝福雲林青年之友會未來茁壯發展。張麗善也提到，非常肯定雲林青年之友會會長吳昌韋以及現場所有年輕朋友對雲林的熱愛，他非常認同也呼籲各界支持18歲公民權修憲公投。

▲創樂子生活學苑以手作日頭花贈予縣長張麗善。（圖／記者蔡佩旻攝）。

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