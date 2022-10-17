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曾現白骨成治安死角　全台最後一棟921危樓改建警用廳舍今動土

▲斗六祥瑞大樓原址將新建斗六警分局廳舍，今日舉行動工典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六祥瑞大樓原址將新建斗六警分局廳舍，今日舉行動工典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市祥瑞大樓在921地震後遭列危樓，因故閒置18年，拆除工程時更發現「身首分離」白骨遺骸。雲林縣政府3年前將大樓拆除夷為平地後規劃為斗六分局新廳舍建築基地並暫作公園開放，幾經波折終於迎來「雲林縣警察局斗六分局新建廳舍工程」開工，斥資3億5130萬元，工期568工作天，預定2025年1月完工。

▲斗六祥瑞大樓原址將新建斗六警分局廳舍，今日舉行動工典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六祥瑞大樓原址2018年拆除後後暫時作為開放式公園供民眾使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

祥瑞大樓自921大地震後，土地及地上建築物閒置荒廢，2016年獲內政部都委會審議通過，變更為機關用地，才多年懸而未決都市問題獲得解套。當時雲林縣府啟動與原住戶之協調洽購，或依土地徵收條例發放補償費予受災戶，並計劃興建雲林縣警察局斗六分局廳舍，2018年拆除工程時曾發現白骨遺骸，而其遺物口袋中放著的是2008年的統一發票，此事一度造成地方譁然。

雲林縣政府說明，斗六警分局新建廳舍工程，因面臨物價上漲，導致預算不足，歷經多次流標。縣府籌措增加新臺幣1億6,130萬元挹注，以總經費達3億5,130萬元使工程順利進行。

▲斗六祥瑞大樓原址將新建斗六警分局廳舍，今日舉行動工典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六警封局新廳舍1樓將規劃約5公尺寬之綠化親民廊道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

新建分局廳舍總樓板面積共6,544平方公尺（約1,980坪）、地上7樓、地下1樓，並於1樓規劃約5公尺寬之綠化親民廊道空間供民眾休憩。屆時新式的現代化辦公廳舍，不僅強化員警出勤機動性，有效提升行政效率與服務品質，亦可提供民眾寬敞舒適的洽公環境。

▲斗六祥瑞大樓原址將新建斗六警分局廳舍，今日舉行動工典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六祥瑞大樓地上建築物原為前後2棟13層集合式住宅大樓，前棟鑑定危樓後拆除，後棟雖未拆除，惟大樓維生系統損壞，且存有居住安全疑慮，閒置荒廢產生地區環境衛生及公共治安問題。（資料照／記者蔡佩旻翻攝，下同）

雲林縣警局長李謀旺表示，原先斗六分局廳舍老舊、不敷使用，同仁無不殷切期盼分局新建廳舍開工；他代表警察同仁感謝縣長、議會支持通過，讓縣警局得以總預算3億5千萬多萬辦理斗六分局新廳舍新建，提供員警安穩舒適值勤環境之外，更強化除暴安良，治安本職工作。

▲斗六祥瑞大樓原址將新建斗六警分局廳舍，今日舉行動工典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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