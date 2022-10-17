低價收購專殺「人投胎5爪豬」　獸醫曝雲林大白豬最終命運

記者蔡佩旻／雲林報導

民間流傳「5爪豬」是人類轉世，如宰殺食用會帶來厄運，13日上午雲林警員於大埤豐岡村巡邏，巧遇民眾正圍捕陷入稻田的200斤大白豬，警民合力救上來才發現，大白豬竟是少見的「5爪豬」可能因此被放生。雲林豬農表示，其實這現象是千分之一的機率出現的「多趾症」；目前該豬將由動植物防疫所公告認養。

▲雲林浪浪5爪豬陷入稻田等待救援，僅露出耳朵與眼睛，眼神無辜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲豬農說明，民間傳說「五爪豬」確實是早期科學不發達時的說法。（非本案豬隻）（圖／記者蔡佩旻翻攝）

大埤鄉豐岡村日前出現一隻重達200斤的流浪大白豬，四處遊晃偶有破壞莊稼狀況，13日上午大埤分駐所警員陳志青巡邏巧遇村民正在為圍捕，立刻聯繫村長、動保處到場並加入圍捕陣營，眾人費了九牛二虎之力，才將大白豬拉回道路上。但村民一看當場驚呼，大白豬一支腳蹄竟有「5支蹄爪」！而民間有「5爪豬」是人類投胎轉世的傳說，若貿然殺害、食用，恐怕招致霉運。

雲林縣一名豬農受訪表示，民間傳說確實是早期科學不發達時的說法，當時也大多是放生，這種「5爪豬」在現代解釋就是基因變異的「多趾症」，出現機率約千分之一，如果發現就會以手術將多出來的蹄趾做切除手術，因為即便以科學可以解釋，流入市場這隻豬僅剩6折價，相當不划算。

豬農說明，依照目前養殖成本較高情況，現在的養殖戶不可能將「5爪豬」放生，一頭120公斤成豬養殖成本大約8000元至8500元，以每公斤83元價格出售可賣9960元，打6折已是血本無歸了，如果放生出去亂跑造成意外，可能遭求償反而賠更多。

豬農強調，運豬車單輛一趟的運送頭數約60至100頭不等，千分之一的機會不可能每隻豬四支腳都檢查，趕豬過程若有發現就會先趕回豬圈，漏看了的，下游業者或是拍賣得標的人留意到，就會拍照回報要求扣款，甚至要包個紅包幫忙去除晦氣意思一下。但也是有人刻意去找出「5爪豬」，低價收購後宰殺分切，再賣給不知情或沒有禁忌的人賺取價差。

▲雲林浪浪5爪豬重達200斤，是頭剛生產完的母豬，健康狀況良好，推估是從附近養殖場脫逃的。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

目前雲林這頭「5爪大白豬」將公告認養。雲林縣政府動植物防疫所說明，大白豬於13日捕獲後先安置於林姓獸醫豬場內，幾天觀察下來健康狀況良好，研判可能是附近養殖豬場所脫逃的經產母豬，體重超過100公斤，截止目前為止，尚未有人出面報遺失，動植物防疫所所將於近日內參照流浪犬動物認養模式，公告認養一週，如未有人認養也不會任意宰殺，林姓獸醫豬場將會持續餵養。

▲雲林浪浪五爪豬重達200斤，是頭剛生產完的母豬，健康狀況良好，推估是從附近養殖場脫逃的。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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