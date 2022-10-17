　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

低價收購專殺「人投胎5爪豬」　獸醫曝雲林大白豬最終命運

記者蔡佩旻／雲林報導

民間流傳「5爪豬」是人類轉世，如宰殺食用會帶來厄運，13日上午雲林警員於大埤豐岡村巡邏，巧遇民眾正圍捕陷入稻田的200斤大白豬，警民合力救上來才發現，大白豬竟是少見的「5爪豬」可能因此被放生。雲林豬農表示，其實這現象是千分之一的機率出現的「多趾症」；目前該豬將由動植物防疫所公告認養。

▲雲林浪浪五爪豬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林浪浪5爪豬陷入稻田等待救援，僅露出耳朵與眼睛，眼神無辜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林浪浪五爪豬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲豬農說明，民間傳說「五爪豬」確實是早期科學不發達時的說法。（非本案豬隻）（圖／記者蔡佩旻翻攝）

大埤鄉豐岡村日前出現一隻重達200斤的流浪大白豬，四處遊晃偶有破壞莊稼狀況，13日上午大埤分駐所警員陳志青巡邏巧遇村民正在為圍捕，立刻聯繫村長、動保處到場並加入圍捕陣營，眾人費了九牛二虎之力，才將大白豬拉回道路上。但村民一看當場驚呼，大白豬一支腳蹄竟有「5支蹄爪」！而民間有「5爪豬」是人類投胎轉世的傳說，若貿然殺害、食用，恐怕招致霉運。

雲林縣一名豬農受訪表示，民間傳說確實是早期科學不發達時的說法，當時也大多是放生，這種「5爪豬」在現代解釋就是基因變異的「多趾症」，出現機率約千分之一，如果發現就會以手術將多出來的蹄趾做切除手術，因為即便以科學可以解釋，流入市場這隻豬僅剩6折價，相當不划算。

▲雲林浪浪五爪豬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

豬農說明，依照目前養殖成本較高情況，現在的養殖戶不可能將「5爪豬」放生，一頭120公斤成豬養殖成本大約8000元至8500元，以每公斤83元價格出售可賣9960元，打6折已是血本無歸了，如果放生出去亂跑造成意外，可能遭求償反而賠更多。

豬農強調，運豬車單輛一趟的運送頭數約60至100頭不等，千分之一的機會不可能每隻豬四支腳都檢查，趕豬過程若有發現就會先趕回豬圈，漏看了的，下游業者或是拍賣得標的人留意到，就會拍照回報要求扣款，甚至要包個紅包幫忙去除晦氣意思一下。但也是有人刻意去找出「5爪豬」，低價收購後宰殺分切，再賣給不知情或沒有禁忌的人賺取價差。

▲雲林浪浪五爪豬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林浪浪5爪豬重達200斤，是頭剛生產完的母豬，健康狀況良好，推估是從附近養殖場脫逃的。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

目前雲林這頭「5爪大白豬」將公告認養。雲林縣政府動植物防疫所說明，大白豬於13日捕獲後先安置於林姓獸醫豬場內，幾天觀察下來健康狀況良好，研判可能是附近養殖豬場所脫逃的經產母豬，體重超過100公斤，截止目前為止，尚未有人出面報遺失，動植物防疫所所將於近日內參照流浪犬動物認養模式，公告認養一週，如未有人認養也不會任意宰殺，林姓獸醫豬場將會持續餵養。

▲雲林浪浪五爪豬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林浪浪五爪豬重達200斤，是頭剛生產完的母豬，健康狀況良好，推估是從附近養殖場脫逃的。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►「人投胎成豬」雲林現蹤！重達200斤　遭棄養破壞稻田

►5爪特寫曝光！200斤白豬雲林現蹤全村圍捕　傳說「人投胎不能殺」

►2022鵝香送暖傳愛公益　「憶鵝時」產品促銷盈餘全捐育幼院

►雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕　被聲押秒認罪

►臭歸剛欸！誇張運豬車屎尿一路瀉　雲林民眾怒PO網：已經N年了！

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
獨／確定了！　好市多2022黑色購物節「限時這7天」登場
本來不抽菸！20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫一檢查變臉了
打「第五針」10日後亡　接種次世代疫苗累計4死
「3大新變異株」已7例入侵台灣　來源國家曝
快訊／找到了！桃園男「神仙縱走」失聯3天　陳屍稜線下150m
「大S爆懷孕3個月」陸網瘋傳！　源頭「又跟汪小菲有關」
快訊／2大新變異株侵台！　首度驗出「BQ.1.1、XBB」
快訊／疫情連升2週終反轉！今增53死　本土+28806

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

明池山莊300人受困癌患待援　發電機缺柴油！直升機將空投物資

基隆七堵道路坍塌！大量黃泥沙傾瀉而下　10幾戶住戶交通嚴重受阻

詩人楊牧兒拋醫師妻偷吃空姐　她辯誤解「Separate」遭打臉

快訊／找到了！桃園男「神仙縱走」失聯3天　陳屍稜線下150m處

快訊／台中騎士工業區自摔　頭胸重創送醫搶救中

學霸級科大男偷拍如廁3秒…摔爛手機懺悔　女同學這原因原諒他

快訊／中橫迴頭彎連夜搶通　關原段「路基流失50m」持續封閉

低價收購專殺「人投胎5爪豬」　獸醫曝雲林大白豬最終命運

快訊／兇嫌首露面！狠殺馬國女大生　他爽嗑完便當才赴警局做筆錄

與家人爭吵負氣離家　北市婦攀18樓外牆...警拿這張照片軟化她

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

2歲童意外被反鎖車內　英勇爺徒手揍破窗救孫

明池山莊300人受困癌患待援　發電機缺柴油！直升機將空投物資

基隆七堵道路坍塌！大量黃泥沙傾瀉而下　10幾戶住戶交通嚴重受阻

詩人楊牧兒拋醫師妻偷吃空姐　她辯誤解「Separate」遭打臉

快訊／找到了！桃園男「神仙縱走」失聯3天　陳屍稜線下150m處

快訊／台中騎士工業區自摔　頭胸重創送醫搶救中

學霸級科大男偷拍如廁3秒…摔爛手機懺悔　女同學這原因原諒他

快訊／中橫迴頭彎連夜搶通　關原段「路基流失50m」持續封閉

低價收購專殺「人投胎5爪豬」　獸醫曝雲林大白豬最終命運

快訊／兇嫌首露面！狠殺馬國女大生　他爽嗑完便當才赴警局做筆錄

與家人爭吵負氣離家　北市婦攀18樓外牆...警拿這張照片軟化她

普丁下台恐更糟！英前情報首長驚曝「下一任人選」恐怖特質

邂逅台中浪漫老宅！徜徉日式庭院享用鮮果系脆塔、還能挖寶選物店

房價1440萬→2680萬！　屋主貪「台積電財」漫天開價遭洗臉

悍將二軍個人獎包辦4獎最多！王詩聰雙冠　張志豪全壘打王

「70年代惡夢」正在醞釀！專家警告投資人：未來5年恐零報酬

2022最新曼谷旅遊現況！免戴口罩　泰銖換匯、交通、小費一次搞懂

批蘇貞昌刻意為難地方首長　國民黨團：自己鬍子先刮乾淨

林襄抽菸+言行不一！她反驚「值得學習1件事」　本尊親吐不委屈

竹市首部自製原創音樂劇 《北斗星下的大煙囪》　10／22登場

獨／確定了！好市多2022黑色購物節「這天」開跑　限時7天買爆

7縣市豪大雨吹12級強風　致災降雨再1天！越晚越冷

社會熱門新聞

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

5爪特寫曝光！全村圍捕200斤白豬　傳說人投胎不能殺

百齡橋下泡水車慘況曝！滿車爛泥還有死魚

即／北市女18樓頂情緒失控　警消封路搶救中

即／康湖隧道山崩「淹沒出入口」路堵死

25.8萬黃牌重機百齡橋下淪泡水車　車頭卡雜草橫躺地

汐止上班車潮塞爆！新北警曝原因

快訊／國1「1大車、1小車」追撞　紫爆回堵中

伯爵山莊坍方影片曝　台電曝最新情況

士林多人困河堤　他抓籃球架求生

知名足球教練虐打學生！童哭喊「我沒有」

馬國女大生遭勒斃！弟弟見酸民言論怒了

士林淹大水　天德宮睽違8年「升天」避災

快訊／前台中市議員楊永昌辭世！享壽71歲

更多熱門

相關新聞

即／狠殺馬國女大生　兇嫌嗑完便當才去做筆錄

即／狠殺馬國女大生　兇嫌嗑完便當才去做筆錄

陳姓男子13日狠心勒殺24歲蔡姓馬來西亞籍女大生後服藥輕生，他一度性命垂危但在經過搶救後恢復穩定，並住院觀察4天，於今（17）日上午出院。稍早，陳嫌在警方戒護之下押送士林分局，而據悉，他出發前換上父母準備的衣服，並悠閒地吃完整個便當才出發，目前正在警局製作筆錄中。

即／北市女18樓頂情緒失控　警消封路搶救中

即／北市女18樓頂情緒失控　警消封路搶救中

挺台遭嗆殺全家！高大成怒回「俗辣」

挺台遭嗆殺全家！高大成怒回「俗辣」

超大豪雨狂炸北市山區「紫爆」　7縣市豪大雨特報　

超大豪雨狂炸北市山區「紫爆」　7縣市豪大雨特報　

一週天氣三階段變化！降雨趨緩時間曝　「週末又一波東北季風」

一週天氣三階段變化！降雨趨緩時間曝　「週末又一波東北季風」

關鍵字：

影音轉世民間傳說雲林五爪豬大埤鄉

讀者迴響

熱門新聞

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

他揪出iOS 16耗電元凶：被唾棄的App

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

體脂6%健美先生「是孫安佐」！孫鵬狄鶯現身力挺

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

《全明星4》脫口3句話挨轟「太囂張」！

小S氣到離家　老公一句話秒破冰

5爪特寫曝光！全村圍捕200斤白豬　傳說人投胎不能殺

百齡橋下泡水車慘況曝！滿車爛泥還有死魚

台積電越跌越買！股民已激增逾55萬　專家示警：基本面再好也過去了

更多

最夯影音

更多
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面