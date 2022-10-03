虎尾科技大學新宿舍落成　吉祥物「虎科王」亮相

▲虎尾科技大學今日上午舉行新一舍宿舍落成揭牌儀式，由教育部技術與職業教育司司長楊玉惠與虎科大校長張信良開箱導覽。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學新一舍斥資5億3仟萬元建造，再由教育部「新世代學生住宿環境提升計畫」加碼3672萬元，升級環境質量讓學生宿舍機能不僅是住宿，兼可融入學習、同儕交流及創意等機能，成為學校與社會大眾共同生活、互學交流及創意的空間，以提升整體建設基礎，有助建構友善的城鎮新風貌。

虎尾科技大學今（3）日上午舉行「新一舍宿舍落成揭牌儀式」，由教育部技術與職業教育司司長楊玉惠與虎科大校長張信良共同揭牌，一同開箱虎科大「新世代」宿舍空間。

▲虎尾科技大學今日上午舉行新一舍宿舍落成揭牌儀式，斥資5.3億提供892個床位。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾科技大學說明，新一舍提供892個床位，其中包含220間4人房與6間2人無障礙房，每層樓皆有洗曬衣間、公共衛浴與茶水間，另有國際學人宿舍與便利超商進駐，生活機能便利完善；一樓設有接待大廳、多功能討論室、生活大客廳與國際廚房，另每層樓設置風格迴異的交誼廳，展現功能與美學兼具的設計。

▲每層樓設置風格迴異的交誼廳，展現功能與美學兼具的設計。（圖／記者蔡佩旻攝）

教育部技術與職業教育司司長楊玉惠給表示，整體設計非常新穎，不管對學生的生活學習甚至對外級生的祈禱室都安排進來了，真的非常周到，該校舍自2018年開始做規劃歷經四年多，讓學生的宿舍不再是只有睡覺的地方，甚至是學習、跟同學互動、作團隊活動計畫等場所，這也是教育部新世代宿舍方案的主軸，來輔助學校在建設宿舍時更符合新世代學生需求，我們期待各個大學若學校有空間可以改建宿舍都可以朝這個方向做規劃。

▲新世代環境提升計畫的加入，讓整個公共的空間寬敞舒適。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾科技大學校長張信良表示，我們就的宿舍是從五專時代就開始使用至今，從當初一間六個人縮減至五個人，但畢竟屬於舊的宿舍，很高興虎尾科大可以在2、30年後能有一間新的宿舍，相當感謝司長這邊大力支持，特別是新世代環境提升計畫的加入，讓整個公共的空間寬敞舒適，如司長所述，希望學生在宿舍空間不再只是宅在房間。

▲臥室空間寬敞且光線充足。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日開箱新宿舍，除邀請吉他社進行音樂表演，也有熱舞社偕同學校與豐泰企業公司共製的籃球隊吉祥物「虎科王」在籃球隊生力軍英國籍馬克斯（Marcus Quirk）及美國籍哈特威克（Hartwick Gallentine）陪同下亮相。國際廚房也在同日開張，由印度學生烹飪家鄉料理，帶大家體驗道地的異國文化，共享國際交流空間，讓新一舍開箱更添色、香、味新趣味。

▲籃球隊吉祥物「虎科王」在籃球隊生力軍英國籍馬克斯（Marcus Quirk）及美國籍哈特威克（Hartwick Gallentine）陪同下首次亮相。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國際廚房由印度學生烹飪家鄉料理，帶大家體驗道地的異國文化，共享國際交流空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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