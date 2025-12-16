煞車失靈！瑞芳106線轎車墜落山谷　51歲女受困…命大僅輕傷

▲瑞芳106線一輛轎車因煞車失靈，衝落山谷。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢、黃資真／新北報導

新北市瑞芳區106線74公里處往瑞芳方向，今(16日)中午12時14分發生一起事故！1輛自小客車行經車禍地點時不明原因翻落山谷，駕駛51歲許姓女子受困車內，警消獲報到場協助將許女救出後送醫救治，所幸僅全身擦挫傷，並無生命危險。

許女被救出後表示疑似因煞車失靈，左轉彎時無法減速，因此衝落山谷，而警方進行檢測後酒測值為0，也無毒駕情事。現場雙向交通未受影響。