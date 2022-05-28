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虎尾科技大學舉行實體畢典　邀大咖藝人經驗分享並獻上祝福

▲國立虎尾科技大學今日舉行111級畢業典禮，全校畢業生共計2988人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國立虎尾科技大學今日舉行111級畢業典禮，全校畢業生共計2988人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學111級畢業典禮今（28）日舉行，虎尾科大表示，為了讓學子們能有一個感動與深刻的恆久記憶，疫情雖未趨緩仍決議實體舉辦，會場中落實防疫原則，只開放已打滿三劑疫苗的畢業生入場，並於線上平台同步全程直播，讓全校畢業生及家長共襄盛舉，今年也邀請了藝人謝祖武蒞校進行經驗分享。

今年虎尾科大全校畢業生共計2988人，虎尾科大表示，為恭喜學子順利完成學業，本次畢典以「鳳凰花季虎能登峰」為主題，寓意虎科學子如時綻放，大步邁出校園，勇敢挑戰。典禮中頒發畢業證書及德、智、體、群、勤等成績優良獎項共227人。

▲國立虎尾科技大學今日舉行111級畢業典禮，全校畢業生共計2988人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎科大校長張信良勉勵畢業生，培養獨立思考能力，並成為一個有溫度的人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾科大校長張信良於典禮中表示，虎尾科大是一所具有優良傳統、與重視專業實務訓練的高教學府，歷經全校師生多年來努力下，今年的雜誌以及人力銀行所做的企業最愛大學調查中，本校多已名列技職體系的前四強，本校技職高教的專業水準，已深植全國企業主的腦海中，學子們的求職路將更加多元與順暢。

▲國立虎尾科技大學今日舉行111級畢業典禮，全校畢業生共計2988人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎科大邀請藝人謝祖武以「No Fear!勇敢向前衝」為題，鼓勵畢業生勇敢踏出校園，面對職場接受挑戰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張信良勉勵畢業生，要有獨立思考的能力，時刻求知，而不依隨網路世界裡的破碎知識做出匆促的理解與判斷，要充分感受「生活」，讓人生的進退順逆，與心中時刻浮現的迷惘共存，並泰然處之。靜下心來，更平和、更睿智、更愉悅的面對生命的每個階段，也要做一個有溫度的人，對你所理解喜愛的人和事，保持熱情與關懷；對於不理解的更須設身處地。最後，當你擁有成功和幸福時，請記得提攜他人，創造社會善的循環。

▲國立虎尾科技大學今日舉行111級畢業典禮，全校畢業生共計2988人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎科大技職高教的的專業水準為企業所肯定，學子們的求職路將更加多元與順暢。圖為勤學獎得主、動力機械工程系畢業生賴鈞彥（右）接受校長張信良頒獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎科大今年邀請藝人謝祖武蒞校進行經驗分享，藝人謝祖武以「No Fear!勇敢向前衝」為題，跟畢業學子分享他的生命故事與人生歷練，鼓勵畢業生除了評估自己是否已具備社會上所需要的能力外，也應思考自己想要成為什麼樣的人，要更著重於對自己的認知以及期盼。

畢業生表示，《麻辣鮮師》是他們成長過程中共同的回憶，此次畢聯會邀請謝祖武蒞校演講獻上祝福,也有陪伴畢業生回顧青春，告別校園的意味。

畢業典禮最後，由學生社團情懷吉他社演唱畢業生自創曲「關於我們」，陣陣歌聲傳遞了學子的畢業喜悅與對師長的感謝之情，畢業學子也在關於我們的歌聲中，於腦海中留下屬於自己的一段青春回憶。

▲國立虎尾科技大學今日舉行111級畢業典禮，全校畢業生共計2988人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲本屆畢聯會會長馬來西亞僑生吳振源（右），積極推動畢業活動，增進學生多元交流，堪稱外籍學子的典範。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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