挨轟新北豪雨卻到竹市合體林耕仁　侯友宜：我完整掌握災情變化

▲侯友宜17日早上勘查三重高灘地災情。（圖／新北市府提供）

記者蘇晏男／新北報導

受到颱風尼莎外圍環流影響，新北市昨大雨不斷，其中汐止區伯爵街3巷、6巷「伯爵山莊」發生土石流，新北市長侯友宜晚間到場勘災，並指示將有立即危險的住戶安置旅館。侯友宜今（17日）上午指出，新北市府昨撤離伯爵山莊45戶近150人，其中安置了33戶共94人，此外，他也建議台電遷移設於該社區內的高壓變電廠。另對於昨下午到新竹與新竹市長候選人林耕仁合體，侯友宜則說，我全天完整的掌握整個災情的變化。

侯友宜17日上午受訪被問及板橋傳出有學校淹水，以及汐止伯爵山莊住戶安置狀況，他表示，板橋大觀羽毛球地下室是一個比較老舊的建築物，市府第一時間立即啟動抽水機制，在昨天都已經順利排除完畢。至於汐止伯爵山莊的高壓電廠旁邊有土石流，昨天連夜去看後，已請台電連夜進行安全檢視。

侯友宜說，市府先撤離了45戶將近150人，並安置了94人、33戶，這些工作在昨天都已經完成；此外台電也做一些措施，讓整個坡損不再傷害。侯說，今早開會時，討論了如何在短期內進行補強作業，讓坡損傷害不再擴大，以及規劃一個中長期計劃；他建議台電應該一勞永逸，讓高壓電廠有11個地方都能夠順利搬遷完畢，不然高壓變電廠設在伯爵山莊，造成居民在生活上的壓力跟恐慌，每碰到下大雨、碰到任何狀況，就擔心高壓電廠對他們帶來的傷害。

至於昨與林耕仁合體引發批評一事，侯友宜說，其實他全天完整掌握整個災情的變化；昨下午2時許他去指揮中心看災情，了解當前新北都是零星的路樹倒塌，且都已經順利完成，所以他就按照既有行程，而當後面的行程遇到強降雨快來時，他就立即趕回來坐鎮指揮，完全沒有耽誤救災的整個工作。

侯友宜表示，他在第一時間不但在強降雨的時候到幾個積淹水地方來了解狀況以外，更重要的是，新北最嚴重的只有一個，就是汐止地區，他也連夜去汐止伯爵山莊查看，趕快讓居民能夠安全、安置好，並把坡損的傷害降到最低，所以從昨天雖然氣候變遷瞬息萬變，他完全在指揮中心能夠掌握整個狀況。