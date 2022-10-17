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社會 社會焦點 保障人權

汐止上班車潮塞爆…在地人怒「交通全面癱瘓」！新北警曝原因

▲▼汐止交通打結，車流塞爆，警方前往路口疏導。（圖／記者張君豪翻攝）

▲吉林街水門今早仍未開放，相當於汐止前往北市的主要道路少了一條。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪、莊智勝／新北報導

受到颱風及東北季風共伴效應影響，北部豪雨狂炸，其中汐止災情慘重，今(17日)豪雨未歇，一早上班尖峰時段汐止交通大打結，在地網友卡在車陣中動彈不得，紛紛哀號「全面癱瘓」。對此，警方指出，因吉林街水門、江北橋及拱北橋等3處關閉，才導致車流堵塞，今早已出動47名警力及30名義交前往路口疏導。

新北市汐止區昨降下豪雨，累積雨量突破400毫米，基隆河水位也跟著暴漲升高，多處道路、涵洞傳出積淹水情形，為避免災情進一步擴大，昨深夜吉林街水門就已關閉，今晨雨勢持續，水門仍未開放，導致前往北市上班的民眾只能繞道，車流因此大回堵。

汐止警方指出，原指派15名員警及26名義交，昨晚因吉林街水門、江北橋及拱北橋等3處關閉，臨時計畫加派4名警力及4名義交於現場引導用路人改道替代道路，因江北橋、拱北橋於今日7時前已開放，故將原派遣3名警力及3名義交分配至易壅塞路口，吉林街仍由警力及義交引導民眾由汐湖二橋橋下往康寧街通往台北市。總計今早規劃47名警力及30名義交，全力投入易壅塞路口加強交通疏導。

汐止警分局表示，汐止區上班尖峰時段，今早因下雨因素，造成許多平日搭乘大眾交通工具通勤的民眾改為自行開車者增多，上班車流量大。警方因應吉林街水門封閉，規劃交通疏導及改道措施作為，吉林街往臺北市方向引導車流由汐湖二橋橋下，銜接康寧街行駛汐湖橋通往東湖方向，並加派員警及義交於水門前加強疏導管制。另於大同路一段往臺北方向，也增派警力於大同路與新台五路口、大同路與南陽街口及大同路與民權街口加強疏導往台北的車流，並於大同路沿線編排交通事故處裡小組待命，以利快速抵達事故現場處理並移置車輛，減少事故影響交通通行之時間。

▲▼汐止交通打結，車流塞爆，警方前往路口疏導。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼汐止交通打結，車流塞爆，警方前往路口疏導。（圖／記者張君豪翻攝）

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