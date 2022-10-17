大雨成災柯文哲跑輔選　王世堅氣挖去年一句話狠嗆

▲民進黨台北市議員王世堅。（資料照／記者陳家祥攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市大雨成災，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲16日仍選擇在中部輔選，原先堅決不提前北上，引來各界批評，最終取消掃街行程改回台北市勘災。對此，民進黨台北市議員王世堅搬出自己一年前的談話，直言「柯文哲就是兼差市長，專職黨主席」。

受到尼莎颱風外圍環流和東北季風的共伴效應影響，北台灣整日暴雨，台北市各地皆有災情，柯文哲人卻不在台北市。面對媒體多次詢問是否北返，柯文哲強調，有彭振聲坐鎮台北，因為透過LINE都很清楚，且早上已對彭振聲、北市消防局長吳俊鴻下令，「台北有大雨特報我知道，我們都有掌握狀況。」也指出一個比較健全的政府，不管長官在哪裡，所有底下人員都能按照SOP自動自發進行，才是一個比較文明國家的做法。

面對外界罵聲不斷，柯文哲最終取消2個傍晚掃街行程，提早返回台北市；而柯文哲回到台北市之後，則趕往坍方的康樂隧道視察搶修進度，並下令盡可能在17日上午6時完成清運並通車，坍方處目前則已搶通。

王世堅去年談到柯文哲時曾表示，柯文哲應該把搞政治的心思收回，擔任專職市長，而不是市長像兼差，黨主席像專職；而今柯文哲因行程惹議，王世堅再度挖出自己當時訪談內容，批評「柯文哲就是兼差市長，專職黨主席」。

針對提早回到台北市一事，柯文哲16日晚間受訪時被問到是否因輿論壓力回台北？先說了一句「我不是那種會被輿論壓力⋯」後停住，再稱北市災害應變中心還不到一級開設，「我還是依照SOP走，他們可以解決就可以解決，需要我決定再出來」。