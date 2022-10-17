王鴻薇罵周玉蔻老鼠「說中了」　轟她和李秉穎造謠二人組

記者李芸樺／台北報導

新一代女戰神光臨ETtoday《欣儀最政點》啦！北市議員王鴻薇在北檢門口舌戰周玉蔻10分鐘，大快人心，她事後回想罵周老鼠「說中了」；談到高端疫苗問題百出，不僅不被國際認同，如今連EUA都可能被撤銷，王鴻薇轟周玉蔻就是讓高端賺飽飽的幫兇，更多精彩內容請鎖定10/18週二下午13:10播出的《欣儀最政點》。

周玉蔻飆完高端害她成為倒楣族後咻去了日本，但王鴻薇砲轟她才是讓高端樂數鈔票的幫兇。王鴻薇也點名常常上周玉蔻節目的指揮中心專家小組諮詢委員、台大醫師李秉穎，說他昔日曾在周的節目上說郭台銘要買的BNT疫苗即將過期，砲轟周李根本就是造謠二人組。

因為周玉蔻烏龍爆料中國小姐張淑娟滾床單，和王鴻薇在北檢門口舌戰10分鐘，互罵蟑螂老鼠，然而她金句連發，讓態度囂張的周氣焰大滅，王在節目上爆料連民進黨籍同事事後才敢跟她說，他們早就怕周玉蔻怕得要死，讓她不禁覺得罵周老鼠是說中了，「因為人人怕、人人喊打」，現在連民進黨人都閃得老遠。

王鴻薇還提到，參加過周節目的民進黨人士爆料，只要在節目上說得不順周的意，周就會破口大罵。王鴻薇則說，她亂罵人的模式，則被特定政治人士用來當打手，就像放狗咬人「我讓你咬誰你就去咬誰」。

回想周玉蔻不請自來要向張淑娟道歉的過程，王鴻薇認為周根本是來鬧場蹭聲量，一是不讓張好好發聲，二是將來上法庭能向檢察官、法官說「我有向她道歉阿」換減刑，實在惡劣！

王鴻薇也在節目上聊到她和張淑娟接觸的狀況及張近況，還點評高端如何被捧上天的過程及內幕，請鎖定明天(18日)下午13:10《欣儀最政點》節目播出。

▲王鴻薇批周玉蔻亂罵人模式為政治人物愛用，如放狗咬人。（圖／欣儀最政點）