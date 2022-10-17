　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇罵周玉蔻老鼠「說中了」　轟她和李秉穎造謠二人組

記者李芸樺／台北報導

新一代女戰神光臨ETtoday《欣儀最政點》啦！北市議員王鴻薇在北檢門口舌戰周玉蔻10分鐘，大快人心，她事後回想罵周老鼠「說中了」；談到高端疫苗問題百出，不僅不被國際認同，如今連EUA都可能被撤銷，王鴻薇轟周玉蔻就是讓高端賺飽飽的幫兇，更多精彩內容請鎖定10/18週二下午13:10播出的《欣儀最政點》。

周玉蔻飆完高端害她成為倒楣族後咻去了日本，但王鴻薇砲轟她才是讓高端樂數鈔票的幫兇。王鴻薇也點名常常上周玉蔻節目的指揮中心專家小組諮詢委員、台大醫師李秉穎，說他昔日曾在周的節目上說郭台銘要買的BNT疫苗即將過期，砲轟周李根本就是造謠二人組。

因為周玉蔻烏龍爆料中國小姐張淑娟滾床單，和王鴻薇在北檢門口舌戰10分鐘，互罵蟑螂老鼠，然而她金句連發，讓態度囂張的周氣焰大滅，王在節目上爆料連民進黨籍同事事後才敢跟她說，他們早就怕周玉蔻怕得要死，讓她不禁覺得罵周老鼠是說中了，「因為人人怕、人人喊打」，現在連民進黨人都閃得老遠。

王鴻薇還提到，參加過周節目的民進黨人士爆料，只要在節目上說得不順周的意，周就會破口大罵。王鴻薇則說，她亂罵人的模式，則被特定政治人士用來當打手，就像放狗咬人「我讓你咬誰你就去咬誰」。

回想周玉蔻不請自來要向張淑娟道歉的過程，王鴻薇認為周根本是來鬧場蹭聲量，一是不讓張好好發聲，二是將來上法庭能向檢察官、法官說「我有向她道歉阿」換減刑，實在惡劣！

王鴻薇也在節目上聊到她和張淑娟接觸的狀況及張近況，還點評高端如何被捧上天的過程及內幕，請鎖定明天(18日)下午13:10《欣儀最政點》節目播出。

▲▼ 王鴻薇批周玉蔻亂罵人模式為政治人物愛用，如放狗咬人。（圖／欣儀最政點）

▲王鴻薇批周玉蔻亂罵人模式為政治人物愛用，如放狗咬人。（圖／欣儀最政點）

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
LIVE／恐怖雨彈正要發威！　直擊百齡橋下海量泡水車慘況
快訊／狠殺馬國女大生後服藥輕生　兇嫌出院了
降雨趨緩時間曝！　一週天氣「三階段變化」
棄7月大女兒離家！母年邁「逼她月給1萬」　結局超氣人
「人投胎成豬」雲林現蹤！　5爪特寫曝光
汐止人怒吼「交通全面癱瘓」！　新北警曝原因
罕見！士林淹大水　天德宮「升天」避災

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市國小足球隊爆教練虐打學生　家長阻止被嗆：下次用吊的

百齡橋逾50輛車泡水　柯文哲提2項檢討措施：建預警、通知系統

挨轟新北豪雨卻到竹市合體林耕仁　侯友宜：我完整掌握災情變化

大雨成災柯文哲跑輔選　王世堅氣挖去年一句話狠嗆

王鴻薇罵周玉蔻老鼠「說中了」　轟她和李秉穎造謠二人組

美國兵推摧毀台積電？　經濟部次長：少數人意見非事實

汐止、三重、內湖上班大塞車原因曝　雙北各疏散門、越堤道全封閉

圖／土石流、泡水車、流動廁所水上漂　陳時中競辦8圖尋找柯文哲

百齡橋停車場變泡水池　許淑華控：彭振聲一步也沒踏進防災中心

百齡橋逾50車泡水　王浩宇曬SOP網怒：市長要賠？

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

洗菜、琳妲攜好友COVER台版《TOMBOY》　歌詞驚見湯包、鹽酥雞...網笑：聽了超餓

北市國小足球隊爆教練虐打學生　家長阻止被嗆：下次用吊的

百齡橋逾50輛車泡水　柯文哲提2項檢討措施：建預警、通知系統

挨轟新北豪雨卻到竹市合體林耕仁　侯友宜：我完整掌握災情變化

大雨成災柯文哲跑輔選　王世堅氣挖去年一句話狠嗆

王鴻薇罵周玉蔻老鼠「說中了」　轟她和李秉穎造謠二人組

美國兵推摧毀台積電？　經濟部次長：少數人意見非事實

汐止、三重、內湖上班大塞車原因曝　雙北各疏散門、越堤道全封閉

圖／土石流、泡水車、流動廁所水上漂　陳時中競辦8圖尋找柯文哲

百齡橋停車場變泡水池　許淑華控：彭振聲一步也沒踏進防災中心

百齡橋逾50車泡水　王浩宇曬SOP網怒：市長要賠？

「看見家鄉，永續豐年」看小導演用影像說家鄉事

浩子《營業中》金句X話連發　網被圈粉「笑話冠軍無誤」

影響選情的關鍵「新」勢力　南檢同「新」協力反賄「箏」好

北市國小足球隊爆教練虐打學生　家長阻止被嗆：下次用吊的

加強琉球群島防衛　日本將添購數百架攻擊無人機！最快2025年部署

「人體運毒」他硬吞209包搖頭丸！毒袋破掉...瞬間吸收暴斃

有超可愛立體變形抱枕毯！超商第2波「湯姆貓與傑利鼠」集點來了

肌膚入秋呵護！　1+1白茶保濕「霜」星日夜潤澤不斷電

海鮮控放福利！台中壽司店限定大閘蟹最多買5送7　活體現蒸蟹膏肥美

iPhone 14 Pro逐漸退燒　報告：發貨時間低於同期iPhone 13 Pro

政治熱門新聞

他看20大！喊話習近平「把台獨份子看作中國人」

柯文哲怒嗆蘇貞昌：耍官威

民眾黨美女刺客也爆涉抄襲　王如意：覺得好噁心

快訊／尼莎襲台　蔡英文：保護每一位國人的安全

準備上課！北市「未達停班課標準」　山區學校可視情況「自行決定」

百齡橋逾50車泡水　王浩宇曬SOP網怒：市長要賠？

議員轟柯文哲太瞎　「像主治醫師把病人放下不管」

內湖「道路變河流」慘況曝　柯文哲人在南投挨轟

快訊／侯友宜勘災伯爵山莊　下令市府安排「立即危險住戶」入住旅館

蔣萬安與妻大學青澀合照曝光！　網友留言直呼：照片太珍貴

蔣萬安趕赴康湖隧道勘災　「謝謝深夜還在搶通的市府同仁」

康湖隧道搶通了！　高嘉瑜PO照：請大家行車小心

昨勘災最後一名！　蔣萬安今衝第一再提政見：讓市民心安、人平安

樹林保安市場花1億改建卻淹水　市場處：水溝排水不及溢流

更多熱門

相關新聞

土石流、泡水車、流動廁所水上漂　陳時中競辦8圖尋找柯文哲

土石流、泡水車、流動廁所水上漂　陳時中競辦8圖尋找柯文哲

全台多個縣市昨降豪雨，台北市出現陽明山土石流、百齡橋停車場淹水變「泡水池」、康樂隧道土石樹木崩落等災情，然而台北市長柯文哲當時人在南投、台中輔選，直至傍晚才取消行程北返。民進黨台北市長參選人陳時中競選總部17日上午舉行「尋找台北市長柯文哲」記者會，公布台北市8張各行政區災情簡報，甚至有流動廁所在水上漂，變成真正的「流動」廁所，引發討論。

停車場變泡水池　許淑華控：彭振聲一步也沒踏進防災中心

停車場變泡水池　許淑華控：彭振聲一步也沒踏進防災中心

轟柯文哲「只有民眾黨沒有市民」　陳時中競辦尋找台北市長

轟柯文哲「只有民眾黨沒有市民」　陳時中競辦尋找台北市長

樹林保安市場花1億改建卻淹水　市場處：水溝排水不及溢流

樹林保安市場花1億改建卻淹水　市場處：水溝排水不及溢流

昨勘災最後一名！　蔣萬安今衝第一再提政見：讓市民心安、人平安

昨勘災最後一名！　蔣萬安今衝第一再提政見：讓市民心安、人平安

關鍵字：

2022九合一大選2022北市長王鴻薇王欣儀

讀者迴響

熱門新聞

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

體脂6%健美先生「是孫安佐」！孫鵬狄鶯現身力挺

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

松山彩虹橋LOVE地標　被河水滅頂

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

《全明星》他破2大會紀錄拿MVP

愛愛開燈or關燈好？網吵翻　最美博士「羞吐2新玩法」

凌晨規模4.0地震　最大震度3級

正妹內衣外穿搭捷運　網看到坐過站

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

更多

最夯影音

更多
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面