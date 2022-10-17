汐止、三重、內湖上班大塞車原因曝　雙北各疏散門、越堤道全封閉

▲新北汐止大塞車。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）



記者陶本和／台北報導

尼莎颱風外圍環流加上東北季風產生共伴效應，帶來驚人的雨量，而17日上午雙北市在汐止、三重、內湖等多處的上班族陷入嚴重車陣，影響到市民的上班時間。關鍵原因在於，雙北河濱各疏散門、越堤道於16日傍晚完全封閉，上午10點時，也僅開放部分疏散門防汛道路通行。

尼莎颱風外圍環流加上東北季風所產生的共伴效應，為北台灣帶來相當豐沛的雨量，多處也傳出災情，而17日一早，雙北交通也出現嚴重壅塞，影響民眾上班時間。主因在於，河濱各疏散門及越堤道在昨天（16日）傍晚5點起完全封閉。

即便今天雨勢趨緩，不過高灘地多處還在積水，且河水溢淹帶來泥水、淤沙嚴重影響交通，直至上午10點，也只有開放馬場町、富民、果菜市場、華中一、華中二、華翠、華江、迎風、濱江、大佳及林安泰等處的疏散門防汛道路通行，其他都仍是封閉狀態。

在上午壅塞情形方面，新北市府表示，由於雙北水門、越堤道封閉影響，上午7點起中山橋、永安大橋、重新橋周邊及環漢路沿線壅塞，車流難以紓解，其中以環漢路、瓊林路周邊及永安大橋周邊壅塞較嚴重，影響至新五路北向車流。

另外，汐止地區民眾對於上午交通發出怒吼，關鍵在於因吉林街水門關閉，高速公路回堵影響，往北市方向康寧街6點半、大同路及新台五路自7點起壅塞，大同路回堵長度最長2.5公里；此外，台一高架因台64及中興北街匝道大量車流匯入，上午瓶頸點位於中山橋，壅塞長度約2.8公里。