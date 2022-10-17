圖／土石流、泡水車、流動廁所水上漂　陳時中競辦8圖尋找柯文哲

▲陳時中競選總部今天上午舉行「尋找台北市長柯文哲」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

全台多個縣市昨降豪雨，台北市出現陽明山土石流、百齡橋停車場淹水變「泡水池」、康樂隧道土石樹木崩落等災情，然而台北市長柯文哲當時人在南投、台中輔選，直至傍晚才取消行程北返。民進黨台北市長參選人陳時中競選總部17日上午舉行「尋找台北市長柯文哲」記者會，公布台北市8張各行政區災情簡報，甚至有流動廁所在水上漂，變成真正的「流動」廁所，引發討論。

陳時中競選總部發言人莊均緯、黨籍台北市議員簡舒培、江志銘、李建昌、陳賢蔚、劉耀仁、許淑華、梁文傑、議員參選人何孟樺、陳聖文、吳郁瑾等人今天上午出席記者會。

對於昨天豪雨釀災狀況，陳賢蔚還原狀況說，昨天北投出現土石流坍方，里長在第一線勘災守護里民安全，柯文哲卻遠在南投，非常荒唐；另對於百齡橋下大泡水災情，他表示，昨天現場民眾有說，之前颱風天都會通知移車，甚至由拖吊大隊先把車拖走，但是昨天並沒有依照平常的標準來施行，是否是因為市長人不在台北，整個螺絲就鬆掉了？

另對於松山信義區災情，許淑華也表示，昨天下午3點06分台北市政府才召開會議強化三級，卻因為晚了40分鐘才通知關水門，還是里長用廣播通知民眾移車，當時基隆河水位暴漲，導致東大排滿水位民宅開始淹水，所有車泡在水裡面，甚至有人困在裡面差點身亡。

簡舒培說，昨天台北已經出現災情，柯文哲還在南投掃街，台北市的SOP完全失常，除了康湖隧道外，大安文山區也出現河濱流動廁所在景美溪漂流的狀況，水都已經淹起來了，居然沒有撤離非固定設施，而後柯文哲好不容易在千呼萬喚下回台北，居然說「不要大呼小叫，平時就要訓練」，請問他的SOP在哪裏？不要強詞奪理。

▼週末豪大雨台北市災情慘重，陳時中競辦公布災情簡報圖。（圖／翻攝自陳時中競辦PPT，下圖同）