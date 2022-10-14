蔡英文視察基隆港旅運大樓　林右昌：國門重啟讓世界看見台灣

▲總統蔡英文視察基隆港旅運大樓。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

總統蔡英文今（14日）下午由交通部長王國材、立委蔡適應陪同，視察基隆港旅運大樓郵輪通關服務、旅客檢疫設施等復航整備，市長林右昌全程陪同，期盼更新軟硬體設備後，一起努力、拚觀光、拚經濟，讓台灣邁向繁榮的正常生活。蔡英文表示，西岸旅客中心在今年5月已經完工，未來通關效率會再提高。

林右昌報告，經兩年的整備，基隆港在「市港再生標竿計畫」幾近大致完成，打造基隆市港宜居，適合旅客觀光的市港環境，六月城市博覽會看到西岸郵輪整備情形，今天來到東岸旅運大樓看到具國際級水準，旅運通關速率大幅提升，基隆市港已經準備好，將再次迎接國內外郵輪旅客。

▲基隆港在「市港再生標竿計畫」幾近大致完成。

林右昌表示，東岸基隆塔即將於今年底試營運，串接東岸旅運大樓連接上希望之丘基隆塔，形成山海城遊憩環境，此外，軍港西遷工程位於東岸威海營區在十月底即將全數拆除，感謝蔡總統支持與推動。基隆是國際郵輪母港，國門開啟後，郵輪旅客帶來地方經濟繁榮，讓世界重新看到台灣及基隆城市發展與進步。

蔡適應立委則表示，過去這幾年來因疫情關係，郵輪旅客少很多，交通部和基隆市政府在這期間合作更新環港環境，他今早在立法院請教部長，郵輪復航已在指揮中心做最後的審議，希望儘速完成通過，基隆國門廣場、基隆塔陸續完成及海洋廣場更新後，未來讓更多遊客看到基隆城市之美。

蔡英文表示，基隆曾被亞洲郵輪領袖平台，評選為「亞洲最佳國際郵輪母港」，在疫情之前，一年吸引超過94萬人次造訪，疫情對郵輪業造成不小衝擊。明年預計來基隆靠港的郵輪，已有79航次將可吸引34萬人次造訪，航運復航前置作業，都比空運還要來得多，政府會全力協助業者，儘速恢復疫情前榮景。

蔡英文指出，基隆是北台灣最重要港口城市，這幾年來在林右昌市長及蔡適應委員共同努力下，基隆在疫情中依然持續進步發展，努力成為東亞國際郵輪營運中心，今天所在旅運大樓空中花園，就是市政府和港務公司合作成果，這裡也成為熱門打卡景點。

【更多新聞】

►遲緩生遭痛毆！霸凌者囂張對話曝 基隆市教育處回應了

►快訊／台62線自撞護欄！砂石車「斷頭」躺路中央 駕駛腳骨折送醫

►基隆市場攤商手機屢遭竊 「2條通」慣竊超商落網

►水電工深夜爬上房東女兒床摸奶 她嚇到噤聲...隔天向老師哭訴

►無照男自撞砂石車釀5傷！2月大兒隔年溢奶嗆死 妻提告結果出爐

►拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘 3年後法官判他無罪