　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

無照男自撞砂石車釀5傷！2月大兒隔年溢奶嗆死　妻提告結果出爐

記者郭世賢／基隆報導

新北市林姓男子於2019年11月17日無照開車，自撞路邊砂石車的車尾，導致車上5人（3大2小）受傷送醫，其中2個月大男嬰頭部受重創，治療半年後返家，因生理功能不良，再加上林男疏於照顧，導致溢奶嗆死；林妻因喪子心痛，憤而對丈夫提告。基隆地院近日依觸犯《過失致死罪》判處林男拘役75天，緩刑2年。

▲八里,無照男撞砂石車釀5傷！1歲兒隔年溢奶嗆死　妻怒提告。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲無照男撞砂石車釀5傷，2個月大兒隔年溢奶嗆死。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

檢警調查，26歲林男在2019年11月17日下午，無照開著黑色轎車，載家人與2名幼童共5人，從教會離開，開車行經新北市八里區中華路一段往關渡橋時，撞上停在路邊臨停的砂石車車尾，因撞擊力道大，車頭嚴重凹陷損毀，導致一家5口全數送醫。

車禍案發當時，2個月大的男嬰由家人抱著坐在前座，2歲女兒與妻子坐在後方；因撞擊力道大，男嬰因頭部重創，顱骨骨折、蜘蛛網膜下腔出血、腦出血、水腦症及癲癇等傷害，經醫院緊急搶救接受顱內壓監視器置放、腦室腹腔引流術等才保住一命，直到2020年治療半年後，出院回到新北市瑞芳區住處。

▲八里,無照男撞砂石車釀5傷！1歲兒隔年溢奶嗆死　妻怒提告。（圖／記者郭世賢翻攝）

從醫院返家後，男嬰因受腦傷導致生理功能不良，2020年5月12日清晨，林男餵奶時不慎發生溢奶、嗆奶，導致奶製品吸入呼吸道內，進而造成男嬰腦損傷、窒息、呼吸衰竭死亡；男嬰母親因喪子心痛，憤而向檢警對丈夫提出過失致死罪告訴；林男到案後，向檢警坦承犯行，因發生車禍害兒子重傷，才會導致孩子喝奶時溢奶嗆死。

法院調查認為，林男無照駕駛發生車禍，導致男嬰腦部受到嚴重損傷，又疏於照顧引發溢奶、嗆奶等狀況，造成男嬰死亡，其行為實有不該；但考量林男為男嬰之父，亦承受失去至親的精神痛苦，犯後坦承犯行，判處拘役75天，得易科罰金7萬5千元，緩刑2年，以啟自新。

▲八里,無照男撞砂石車釀5傷！1歲兒隔年溢奶嗆死　妻怒提告。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲八里,無照男撞砂石車釀5傷！1歲兒隔年溢奶嗆死　妻怒提告。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►八點檔真實上演！不滿乾女兒亂講女兒壞話　她當街賞4巴掌下場曝

►朱立倫領軍力挺高喊「凍蒜」　謝國樑打造友善、創新有愛城市

►基市府美女發言人辭職輔選蔡適應　沈詠珮曝背後原因

►酒友誆「我有槍」搶理髮店　他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

►拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘　3年後法官判他無罪

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
月子中心照護員滑手機83分鐘　男嬰嗆奶死亡
確診逼近5萬例　莊人祥：10／13邊境解封不變
91歲包租公做回收撞死人！直擊黃金店面　女婿是高階警官
男大生放暑假回來「電費16000↑」　一關電源傻了
快訊／12縣市破千例　全台確診分佈曝
快訊／本土飆49509！　這波疫情「第二高」
快訊／市長參選人酒駕！　民眾黨火速開除黨籍
女大生建國北路神之鬼切！　突左轉擊落男騎士

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「警察女子圖鑑」7朵花來了！　她穿30公斤防爆服現身網嗨翻

不爽垃圾車停家門口　萬華半裸男酒氣沖天「噴水驅離」

91歲包租公做回收撞死人！直擊黃金店面　鄰曝：女婿是高階警官

高雄婦倒馬路沒心跳　消防員廟裡衝出CPR！驚險搶命畫面曝

「接錯管線」害病患胃爆裂致死　部桃外包員工搞烏龍下場曝

告雞排妹2連敗　高雄知名整型診所回應：深表遺憾將求救濟

月子中心照護員滑手機83mins！男嬰嗆奶腦傷...搶救275天亡

快訊／超狂違建要拆了！彰化「鐵皮屋吞人行道」　屋主今自行拆除

驚悚畫面！西門町男拒入監墜9樓亡　女友直擊驚喊：掉下去了

無照男自撞砂石車釀5傷！2月大兒隔年溢奶嗆死　妻提告結果出爐

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

謝京穎與許仁杰爆不倫戀首露面　未向正宮道歉「我不覺得我有做不對」

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

駕照已註銷！91歲翁失控倒車　6人被撞「母攜獨子逛街慘死」

男吃冰嘴裡疑似有異物 竟是門牙掉落眾人笑翻

眼鏡弟快篩崩潰哀號！　回媽：嘟妳自己啦我愛妳

「警察女子圖鑑」7朵花來了！　她穿30公斤防爆服現身網嗨翻

不爽垃圾車停家門口　萬華半裸男酒氣沖天「噴水驅離」

91歲包租公做回收撞死人！直擊黃金店面　鄰曝：女婿是高階警官

高雄婦倒馬路沒心跳　消防員廟裡衝出CPR！驚險搶命畫面曝

「接錯管線」害病患胃爆裂致死　部桃外包員工搞烏龍下場曝

告雞排妹2連敗　高雄知名整型診所回應：深表遺憾將求救濟

月子中心照護員滑手機83mins！男嬰嗆奶腦傷...搶救275天亡

快訊／超狂違建要拆了！彰化「鐵皮屋吞人行道」　屋主今自行拆除

驚悚畫面！西門町男拒入監墜9樓亡　女友直擊驚喊：掉下去了

無照男自撞砂石車釀5傷！2月大兒隔年溢奶嗆死　妻提告結果出爐

TOYOTA「傳奇越野車」確認年底停產！FJ Cruiser紀念車限量1000台

外國觀光客來台「衝台南玩不到5%」　全場狂指1關鍵：覺得困難

「警察女子圖鑑」7朵花來了！　她穿30公斤防爆服現身網嗨翻

Hyundai 9月銷量創新高　Custin「7人座MPV」接單已破1100張

告五人破億告白神曲引共鳴！　主唱親揭「背後爆笑靈感」

「伊犁鼠兔」隔20年現蹤！全球剩不到1000隻 　吃天山雪蓮維生

慈濟協助「0918池上地震」　花東受災戶災後復原重建

蘋果徵才「4大公式」曝！庫克提關懷世界很重要　員工吐槽這最殘酷

喊話想當桃園市民的管家！張善政「教育、觀光、新創」政策一次到位

醫憂流感新冠雙重感染「死亡率高」　羅一鈞：Omicron未增死亡風險

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

社會熱門新聞

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

男遭盤查返家拿證件竟墜樓命危！被通緝身分曝

萬華男爬窗墜樓亡　女友全程目擊崩潰

重機翹孤輪狂飆！「豪乳正妹」到案依法送辦

彰化違建「吃掉人行道」　神秘屋主現聲這樣說

接錯管線害病患胃爆裂致死　部桃外包員工下場曝

即／桃園身障幼童照顧機構1死1重傷　3保員姓名曝

女按摩師問：那邊要按？他high完慘了

翹孤輪遭法辦！豪乳騎士護花使者後方擋道也GG

即／台中石頭燒烤店驚傳火警　顧客急疏散

「川崎忍者」翹孤輪飆25秒　真實身分曝

快訊／彰化「鐵皮屋吞人行道」　屋主今自行拆除

西門町男拒入監墜9樓亡　女友直擊驚喊：掉下去了

彰化違建奇觀上天下地　還有超狂「空中步道」

更多熱門

相關新聞

男嬰嗆奶亡　照護員顧著滑手機慘了　

男嬰嗆奶亡　照護員顧著滑手機慘了　

心該有多痛！北市士林區「康和基河產後護理之家」盧姓照護員遭控，照顧嬰兒時卻滑手機，期間未注意入住僅14天的鍾姓男嬰因溢奶發出咳嗽或嗆到等聲響，直到1小時23分鐘後，發現男嬰唇周發紺、無呼吸心跳，經送醫搶救仍因溢奶、併發肺炎，進而敗血性休克併多重器官衰竭死亡，男嬰父母提起告訴。士林地檢署偵結，依過失致死罪將盧女提起公訴。

彰化違建「吃掉人行道」　神秘屋主現聲這樣說

彰化違建「吃掉人行道」　神秘屋主現聲這樣說

女大生騎到路口突左轉　擊落男大生雙雙慘摔

女大生騎到路口突左轉　擊落男大生雙雙慘摔

不滿被指抹黑小英　台北市長參選人控告媒體

不滿被指抹黑小英　台北市長參選人控告媒體

社區販毒被逮　男煩惱「我的鸚鵡怎麼辦」

社區販毒被逮　男煩惱「我的鸚鵡怎麼辦」

關鍵字：

新北八里車禍過失致死砂石車男嬰影音

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「洋蔥圈」睽違6年悄回歸！

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

黃少谷開計程車「接客到深夜」：我一樣需要生活

王子被說「推媽出來道歉」弟弟火大了！

34歲男星自爆「交往14歲女友」：高中畢業馬上結婚

王子爆是惡鄰！錄《全明星》凌晨排練吵翻天

男遭盤查返家拿證件竟墜樓命危！被通緝身分曝

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

5尺巨蟒躺貓籠！他見愛貓被生吞崩潰

萬華男爬窗墜樓亡　女友全程目擊崩潰

重機翹孤輪狂飆！「豪乳正妹」到案依法送辦

彰化違建「吃掉人行道」　神秘屋主現聲這樣說

陳彥婷 「爸媽幫出1／3頭期款」被酸

樓梯間見沒窗1大洞　全場挺建商：不能裝！

更多

最夯影音

更多
王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...
警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面