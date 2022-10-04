無照男自撞砂石車釀5傷！2月大兒隔年溢奶嗆死　妻提告結果出爐

記者郭世賢／基隆報導

新北市林姓男子於2019年11月17日無照開車，自撞路邊砂石車的車尾，導致車上5人（3大2小）受傷送醫，其中2個月大男嬰頭部受重創，治療半年後返家，因生理功能不良，再加上林男疏於照顧，導致溢奶嗆死；林妻因喪子心痛，憤而對丈夫提告。基隆地院近日依觸犯《過失致死罪》判處林男拘役75天，緩刑2年。

▲無照男撞砂石車釀5傷，2個月大兒隔年溢奶嗆死。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

檢警調查，26歲林男在2019年11月17日下午，無照開著黑色轎車，載家人與2名幼童共5人，從教會離開，開車行經新北市八里區中華路一段往關渡橋時，撞上停在路邊臨停的砂石車車尾，因撞擊力道大，車頭嚴重凹陷損毀，導致一家5口全數送醫。

車禍案發當時，2個月大的男嬰由家人抱著坐在前座，2歲女兒與妻子坐在後方；因撞擊力道大，男嬰因頭部重創，顱骨骨折、蜘蛛網膜下腔出血、腦出血、水腦症及癲癇等傷害，經醫院緊急搶救接受顱內壓監視器置放、腦室腹腔引流術等才保住一命，直到2020年治療半年後，出院回到新北市瑞芳區住處。

從醫院返家後，男嬰因受腦傷導致生理功能不良，2020年5月12日清晨，林男餵奶時不慎發生溢奶、嗆奶，導致奶製品吸入呼吸道內，進而造成男嬰腦損傷、窒息、呼吸衰竭死亡；男嬰母親因喪子心痛，憤而向檢警對丈夫提出過失致死罪告訴；林男到案後，向檢警坦承犯行，因發生車禍害兒子重傷，才會導致孩子喝奶時溢奶嗆死。

法院調查認為，林男無照駕駛發生車禍，導致男嬰腦部受到嚴重損傷，又疏於照顧引發溢奶、嗆奶等狀況，造成男嬰死亡，其行為實有不該；但考量林男為男嬰之父，亦承受失去至親的精神痛苦，犯後坦承犯行，判處拘役75天，得易科罰金7萬5千元，緩刑2年，以啟自新。

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