　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

水電工深夜爬上房東女兒床摸奶　她嚇到噤聲...隔天向老師哭訴

▲桃園市邱姓男自今年5月間騎車經過中壢區某處，見夜歸女子獨自行走巷內，趁機靠近後伸手襲胸後逃逸。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男水電工竟深夜爬上房東的女兒床上摸奶，基隆地檢署近日偵結依涉犯《對未滿14歲少女猥褻罪》將鄭男起訴。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者郭世賢／基隆報導

鄭姓男水電工房東好心租房給他住，趁房東外出不在家，房東的女兒念國中二年級小綺（化名）入睡後，竟躡手躡腳爬到小綺床上，躺在她的旁邊伸手摸奶，她嚇得不敢出聲，忍到鄭男摸完離開，隔天到學校跟老師哭訴，隨後向轄區警方報警。基隆地檢署近日偵結依涉犯《對未滿14歲少女猥褻罪》將鄭男起訴。

37歲的鄭姓男水電工居無定所，房東在鄭父的請託下，好心把2樓廚房旁1間房間分租給鄭男住，與房東及就讀國中二年級的小綺同住；2021年8月間，鄭男趁房東外出不在家，家中只剩他與小綺，等到凌晨小綺入睡後，進入小綺的房間，竟躺在小綺的身邊，伸手偷摸小綺的胸部。

小綺隔天到學校向老師哭訴，家中鄭男平日對她很好，都會買東西送她，有時還會煮消夜給她吃；不料，昨晚趁她在睡覺，鄭男到她的床上躺在旁邊，她睡到一半，感覺有一隻手在摸她胸部，當時以為是自己是在做夢，後來驚醒後發現身旁躺著鄭男，伸出手偷摸她的胸部；由於爸爸不在家，她只能繼續裝睡，忍到鄭男摸完離開。

小綺的爸爸得知後憤而向警方報警，警方獲報通知鄭男到案，鄭男坦承犯案；基隆地檢署近日偵結依涉犯《對未滿14歲少女猥褻罪》將鄭男起訴。

【更多新聞】

►電影真實上演！女遭詐團控制辦外幣轉匯　臨櫃遞求救紙條獲救

►無照男自撞砂石車釀5傷！2月大兒隔年溢奶嗆死　妻提告結果出爐

►八點檔真實上演！不滿乾女兒亂講女兒壞話　她當街賞4巴掌下場曝

►酒友誆「我有槍」搶理髮店　他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

►拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘　3年後法官判他無罪

►愛馬仕潤唇膏1499元！輕鬆擁有小橘盒　一抹滋潤又顯白

ET快訊
嘴角失守！4星座10月發了　正偏財都來
「老公的兄弟更帥」婚禮照爆紅！高顏值伴郎擁82萬粉絲　身分曝
衛星照曝超慘對比！　克里米亞大橋斷4截「變倒V形」
全台薪貧族直逼800萬人！　「月底吃土族」高達46％
傳播妹喝掛被硬上！　辯「她配合換姿勢」下場出爐
女大生一早搭高鐵「好多人補票」！　原因爆共鳴
幫準姑丈上日文課被強壓！見褲子形狀母湯　她猛踹下體驚逃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國慶連假第2天　台鐵台南＝保安間驚見1男遺體！封鎖影響4車站

賓士遭貨車擦撞！「豬隊友」到場助陣叫囂揮拳　這下芭比Ｑ了

雨彈來襲山區危險！花蓮林管處即日起封閉轄內10條步道

遭白化雨傘節咬傷險沒命！消防員申請慰問金遭拒...提告也吞敗

鼻酸！8旬翁每天騎車探望昏迷妻　車禍亡髮妻仍不知情

南橫登山客摔倒視力受損無法行走　直升機吊掛送小港機場

裡面有5萬元！婦搭公車遺失皮夾急哭　警載她一路追

水電工深夜爬上房東女兒床摸奶　她嚇到噤聲...隔天向老師哭訴

雨彈直下！花蓮多路段路樹傾倒　瑞港公路土石崩落單線雙向通行

新北男約情敵談判...老爸幫出頭打人還亮槍！露餡跑給警追慘了

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

好青春！國慶預演搶先看　北一女中VS.日本橘色惡魔

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

熱血港生徒步環島100天 她讚台灣人情味：很值得

高雄海產店深夜大亂鬥　醉友因「太貴」怒翻4桌

2貓見習打麻將被當牌桌　睡著擺滿身：太無聊啦

國慶連假第2天　台鐵台南＝保安間驚見1男遺體！封鎖影響4車站

賓士遭貨車擦撞！「豬隊友」到場助陣叫囂揮拳　這下芭比Ｑ了

雨彈來襲山區危險！花蓮林管處即日起封閉轄內10條步道

遭白化雨傘節咬傷險沒命！消防員申請慰問金遭拒...提告也吞敗

鼻酸！8旬翁每天騎車探望昏迷妻　車禍亡髮妻仍不知情

南橫登山客摔倒視力受損無法行走　直升機吊掛送小港機場

裡面有5萬元！婦搭公車遺失皮夾急哭　警載她一路追

水電工深夜爬上房東女兒床摸奶　她嚇到噤聲...隔天向老師哭訴

雨彈直下！花蓮多路段路樹傾倒　瑞港公路土石崩落單線雙向通行

新北男約情敵談判...老爸幫出頭打人還亮槍！露餡跑給警追慘了

國慶連假第2天　台鐵台南＝保安間驚見1男遺體！封鎖影響4車站

沒看到安妮亞！《間諜家家酒》因桌球世錦賽延播…日網錄錯節目一夜哭崩

超暖店長！《營業中》鬼鬼中暑不忘叮嚀「幫我一個忙」

大女兒緊黏阿翔！　Grace風雨中「狼狽護2子女」：怨氣深重

不是東京大阪！日本各地魅力度排名出爐　這城市14度奪冠

南投縣議員游顥競總成立　柱柱姊、網紅「社會老大」出席力挺

賓士遭貨車擦撞！「豬隊友」到場助陣叫囂揮拳　這下芭比Ｑ了

狂咬芋圓、地瓜圓！超濃「大甲芋泥QQ鮮奶」開喝　還有芋頭鮮奶綠

張棋惠正式入住新家「真的太棒了」！　公開內部裝潢激美：很像做夢

英地方政府協會要求議會「禁止稱爸媽」　應改稱：親生父母

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

社會熱門新聞

70遊客大鬧蘭嶼　本地人火大衝民宿討公道

人妻遭閨蜜背叛　錄下24分鐘車震崩潰

女三寶賠慘！卡死軌道害自強號壞了

人夫偷吃女鄰居辯演戲　法官駁：真情流露

慶功變調！　社團學長性侵爛醉學妹下場曝

高雄海產店深夜大亂鬥！醉男翻桌嗆費用太高了

幫準姑丈上日文遭強壓！她猛踹他下體驚逃

色男摩鐵硬上傳播妹　賠80萬免囚

男車子拋錨求救　舅舅竟把他女友載去摩鐵

蘭嶼百人大亂鬥　警帶回6人將擴大偵辦

只有一點點！18歲「豪乳正妹」闖紅燈下場慘　求饒畫面曝

直播主闖鬼樓稱遭追殺　管理員：內無街友　　

闖鬼樓直播稱遭追殺！警將傳喚小雞追究刑責

淫雇主狂內X看護　「逼裝避孕器」逞慾70次

更多熱門

相關新聞

房東隱瞞前房客慘死！正妹親吐悲慘現況

房東隱瞞前房客慘死！正妹親吐悲慘現況

一名在新竹竹東租屋的正妹表示，搬到新的租屋處才2週，家中就接連發生「怪事」，事後才從鄰居口中得知，房子3個月前曾才鬧出人命，且死狀還相當淒慘，結果房東不僅隱瞞此事，還在事故後將房租調漲5500元，讓她瞬間氣炸。事件曝光後，正妹也到《ETtoday新聞雲》臉書留言，表示自己「真的快受不了了」。

拉少年進暗巷摸胸抓鳥　噁男硬掰學修圖

拉少年進暗巷摸胸抓鳥　噁男硬掰學修圖

基隆專責病房空床率47.1%　市府籲保持防疫好習慣

基隆專責病房空床率47.1%　市府籲保持防疫好習慣

房客陳屍浴室！「房東裝沒事再漲5500元」衰妹崩潰

房客陳屍浴室！「房東裝沒事再漲5500元」衰妹崩潰

基隆10家在地美食　日網紅試吃全讚翻

基隆10家在地美食　日網紅試吃全讚翻

關鍵字：

基隆租屋房東猥褻

讀者迴響

熱門新聞

艾成墜樓案外案！住戶出3倍錢「沒師父敢來」

鍾明軒證實赴美國留學！剛出機場「直接嚇到」

小甜甜斷開謝忻深夜發聲了！曾怒「她不倫阿翔」爆疏遠

重機「黑絲女神」跑山逆向　驚傳帽碎人亡

雙面大咖女星遭指是她！　Lulu發聲：聳動故事博眼球

加油刻意找中油直營店！過來人揭關鍵考量

10級強風來了　恐秋颱共伴探16℃時間曝

吳奇隆、劉詩詩撇7年婚變　1舉動男方挨罵

百萬網紅「誤刷」317萬沙發　求網友抖內3000萬

大咖女星被爆超雙面！　《大學生》班底嚇到退出節目

直擊AV現場導演代打演私密處除毛

阿翔老婆安親班接孩「穿超辣」照片曝！

70遊客大鬧蘭嶼　本地人火大衝民宿討公道

電梯壞了「2房1廳只賣228萬」地點曝光！

人妻遭閨蜜背叛　錄下24分鐘車震崩潰

更多

最夯影音

更多
闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦
8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面