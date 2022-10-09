水電工深夜爬上房東女兒床摸奶　她嚇到噤聲...隔天向老師哭訴

▲男水電工竟深夜爬上房東的女兒床上摸奶，基隆地檢署近日偵結依涉犯《對未滿14歲少女猥褻罪》將鄭男起訴。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者郭世賢／基隆報導

鄭姓男水電工房東好心租房給他住，趁房東外出不在家，房東的女兒念國中二年級小綺（化名）入睡後，竟躡手躡腳爬到小綺床上，躺在她的旁邊伸手摸奶，她嚇得不敢出聲，忍到鄭男摸完離開，隔天到學校跟老師哭訴，隨後向轄區警方報警。基隆地檢署近日偵結依涉犯《對未滿14歲少女猥褻罪》將鄭男起訴。

37歲的鄭姓男水電工居無定所，房東在鄭父的請託下，好心把2樓廚房旁1間房間分租給鄭男住，與房東及就讀國中二年級的小綺同住；2021年8月間，鄭男趁房東外出不在家，家中只剩他與小綺，等到凌晨小綺入睡後，進入小綺的房間，竟躺在小綺的身邊，伸手偷摸小綺的胸部。

小綺隔天到學校向老師哭訴，家中鄭男平日對她很好，都會買東西送她，有時還會煮消夜給她吃；不料，昨晚趁她在睡覺，鄭男到她的床上躺在旁邊，她睡到一半，感覺有一隻手在摸她胸部，當時以為是自己是在做夢，後來驚醒後發現身旁躺著鄭男，伸出手偷摸她的胸部；由於爸爸不在家，她只能繼續裝睡，忍到鄭男摸完離開。

小綺的爸爸得知後憤而向警方報警，警方獲報通知鄭男到案，鄭男坦承犯案；基隆地檢署近日偵結依涉犯《對未滿14歲少女猥褻罪》將鄭男起訴。

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