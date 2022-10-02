拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘　3年後法官判他無罪

▲法官認為無證據可以佐證男導師猥褻女學生，因此判他無罪。（圖／示意圖與本案無關／免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市某國小5年級男導師2019年間被指控，在5年前趁學生午睡時間，拉著班上女班長帶到導師休息室要她一起看A片，還拉著她的手替自打手槍。基隆地院審理後認為，無證據佐證男導師猥褻女學生，日前判他無罪。

判決書指出，2014年6月基隆市某國小5年級導師，趁學生午休時間，把女班長帶到當時該班級使用的506教室，所隔出1間導師休息室，在休息室內的桌上型電腦一起看A片，還解下褲子拉鍊，拉著女學生的手替他打手槍。學校性別平等教育委員會調查後，以男導師構成性騷擾情節重大，2019年9月決議解聘。

檢警調查，該名女學生7年後，因創傷壓力症候群在松德醫院住院，經醫生確認被猥褻上情後，女學生便告知父母及國小的輔導老師，再通報警方調查，經基隆地檢署檢察官以涉犯《刑法第227條第2項對於未滿14歲女子為猥褻罪》將男導師起訴。

▲男導師帶女學生到休息室一起看A片，還拉著她的手替他打手槍。（圖／示意圖與本案無關／免費圖庫Pxhere）

起訴書指出，女學生於國小5年級時，突然心情鬱悶，出現輕生行為，經國小、國中輔導室老師輔導，認患憂鬱症。基隆市衛生局也發現她的創傷後壓力症候群症狀明顯，直到2019年念高中時住院接受治療，她表示常夢到男生的下體，才說出國小5年級男導師曾帶她看A片，還拉她的手替他打手槍等遭猥褻情形。

男導師喊冤指稱，「我是因為家裡窮才考師院的，我不會為了自己的一己之慾，毀了自己的前程，我真的沒有做。」他若真的有這樣的癖好，受害女學生不會只有1人，男導師辯護律師也主張，女學生是在7年後念高中才控訴男導師猥褻，且檢方所提證據都是依女學生夢境所述，學校輔導紀錄無任何男導師的犯行記載，也未提及本案細節，無法證明男導師真有猥褻女學生。

合議庭3位法官認為，依女學生輔導與就醫等紀錄，雖能證明女學生國小5年級的情緒反應及患有鬱症，出現創傷後壓力症候群症狀等事實，但女學生指控到底是夢境還是事實，加上無其他證據佐證猥褻女學生，因此判男導師無罪。

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