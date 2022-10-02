　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘　3年後法官判他無罪

▲教室，讀書，上學，課業，學生。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲法官認為無證據可以佐證男導師猥褻女學生，因此判他無罪。（圖／示意圖與本案無關／免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市某國小5年級男導師2019年間被指控，在5年前趁學生午睡時間，拉著班上女班長帶到導師休息室要她一起看A片，還拉著她的手替自打手槍。基隆地院審理後認為，無證據佐證男導師猥褻女學生，日前判他無罪。

判決書指出，2014年6月基隆市某國小5年級導師，趁學生午休時間，把女班長帶到當時該班級使用的506教室，所隔出1間導師休息室，在休息室內的桌上型電腦一起看A片，還解下褲子拉鍊，拉著女學生的手替他打手槍。學校性別平等教育委員會調查後，以男導師構成性騷擾情節重大，2019年9月決議解聘。

檢警調查，該名女學生7年後，因創傷壓力症候群在松德醫院住院，經醫生確認被猥褻上情後，女學生便告知父母及國小的輔導老師，再通報警方調查，經基隆地檢署檢察官以涉犯《刑法第227條第2項對於未滿14歲女子為猥褻罪》將男導師起訴。

▲桃園市17歲少女去年8月提告父親與祖父在其就讀小學期間先後性侵與強制猥褻，並提出醫院驗傷單佐證，桃檢以受性侵期間未報警或告知親友，也未提出積極佐證，事隔8年才提告，難認有具體犯行，偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲男導師帶女學生到休息室一起看A片，還拉著她的手替他打手槍。（圖／示意圖與本案無關／免費圖庫Pxhere）

起訴書指出，女學生於國小5年級時，突然心情鬱悶，出現輕生行為，經國小、國中輔導室老師輔導，認患憂鬱症。基隆市衛生局也發現她的創傷後壓力症候群症狀明顯，直到2019年念高中時住院接受治療，她表示常夢到男生的下體，才說出國小5年級男導師曾帶她看A片，還拉她的手替他打手槍等遭猥褻情形。

男導師喊冤指稱，「我是因為家裡窮才考師院的，我不會為了自己的一己之慾，毀了自己的前程，我真的沒有做。」他若真的有這樣的癖好，受害女學生不會只有1人，男導師辯護律師也主張，女學生是在7年後念高中才控訴男導師猥褻，且檢方所提證據都是依女學生夢境所述，學校輔導紀錄無任何男導師的犯行記載，也未提及本案細節，無法證明男導師真有猥褻女學生。

合議庭3位法官認為，依女學生輔導與就醫等紀錄，雖能證明女學生國小5年級的情緒反應及患有鬱症，出現創傷後壓力症候群症狀等事實，但女學生指控到底是夢境還是事實，加上無其他證據佐證猥褻女學生，因此判男導師無罪。

【更多新聞】

►校慶80週年！大鵬國小全新操場啟用　師生票選跑道配色愛運動

►環境生態教育向下扎根　新北野放3000隻螢火蟲幼蟲

►2度患癌考驗+雙腿截肢　新北市圖故事媽媽樂觀傳遞正能量

►拚基隆Let'sGo！謝國樑提7大政見　盼打造亞洲最有愛城市

►適合小朋友的「益生菌」60條特價1680元！調整體質、幫助消化

ET快訊
16歲少女衝北宜自摔亡　台中「殺彎聖地」也出事
梧桐妹公開辣照「蠻腰長腿全看光」　修杰楷反應超真實
獨／黑森林成陰蝨路！高雄妹下面超癢急剃光　羞曝：蟲太餓了
準新娘奇蹟清醒！母點名這些人沒道歉　嘆國家機器：明天就忘記
拉女班長看A片打手槍　導師獲判無罪
驚悚畫面曝！新北騎士「空中翻2圈」摔地雙腿全斷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

根本天使！重傷準新娘嘆：移工也不願意　清醒第一句話好揪心

汐止騎樓下飲水機突起火燃燒　監視器拍到她現場徘迴涉縱火

16歲女衝北宜自摔亡　台中「殺彎聖地」也出事！5分鐘內2騎士連摔

酒友誆「我有槍」搶理髮店　他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

住義大天悅飯店摔斷手！女監事「少放這東西」　求償331萬2度吞敗

七星潭爬梯架設寬頻突墜地！花蓮男頭部重創亡...旅客直擊嚇壞

擁2專利讓台灣馬達出口擠世界前三　約旦博士莫安柏獲頒梅花卡

準新娘奇蹟清醒！母點名這些人沒一個道歉　嘆國家機器：明天就忘記

快訊／阿里山公路小客車衝山壁　撞斷號誌卡水溝…駕駛驚嚇逃出

永安漁港成改裝車賽場！警首創「內視鏡」蒐證　賓士E55下場超慘

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

關穎160坪一戶兩梯豪宅曝光！ Joeman驚呆「工作間像VIP室」

韓韶禧「打眉釘」帥氣現身　一身黑OOTD顏值零死角!!

白犀牛生產過程超震撼　「寶寶破膜」過程全紀錄

女不爽被炒...乾哥撂人挺　堵老闆談判釀11人大亂鬥

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

根本天使！重傷準新娘嘆：移工也不願意　清醒第一句話好揪心

汐止騎樓下飲水機突起火燃燒　監視器拍到她現場徘迴涉縱火

16歲女衝北宜自摔亡　台中「殺彎聖地」也出事！5分鐘內2騎士連摔

酒友誆「我有槍」搶理髮店　他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

住義大天悅飯店摔斷手！女監事「少放這東西」　求償331萬2度吞敗

七星潭爬梯架設寬頻突墜地！花蓮男頭部重創亡...旅客直擊嚇壞

擁2專利讓台灣馬達出口擠世界前三　約旦博士莫安柏獲頒梅花卡

準新娘奇蹟清醒！母點名這些人沒一個道歉　嘆國家機器：明天就忘記

快訊／阿里山公路小客車衝山壁　撞斷號誌卡水溝…駕駛驚嚇逃出

永安漁港成改裝車賽場！警首創「內視鏡」蒐證　賓士E55下場超慘

根本天使！重傷準新娘嘆：移工也不願意　清醒第一句話好揪心

日本10／11開放就衝！首間「無印良品百元商店」開幕　台幣110元買爆

中信盃黑豹旗／118位女力創新高　余品萱敲女黑豹首安曝黑歷史

汐止騎樓下飲水機突起火燃燒　監視器拍到她現場徘迴涉縱火

布魯斯威利13年前科幻風帥照曝光！　全裸入鏡老婆跨騎他身上

世桌團賽／中華男團沒排莊智淵　不敵克羅埃西亞吞小組二連敗

英14歲富家少女憂鬱輕生　首例官方認定「社群媒體」為致命死因

16歲女衝北宜自摔亡　台中「殺彎聖地」也出事！5分鐘內2騎士連摔

酒友誆「我有槍」搶理髮店　他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

梧桐妹公開辣照「蠻腰長腿全看光」　修杰楷反應超真實網笑翻

機車男手放禁忌部位　後座女伴抖不停！

社會熱門新聞

處理焦屍後突亡..48歲警死因曝　留妻與大學兒哭斷腸　

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

20多歲女呆坐烤肉不　報警才知背後藏洋蔥

16歲少女魂斷北宜　相驗死因結局曝

16歲女北宜遭輾斃！母要向水泥求償　駕駛喊冤這樣說

即／台南燒肉店火警緊急疏散70人

16歲少女自摔斷魂北宜　家屬：水泥車司機沒即時煞車

高齡老翁失控倒車　撞4行人2部機車釀1死3傷

為妻押建商虐毆3天！天道盟盟主「鐵霸」入監了

獨／新店咖啡商遭4槍爆頭　絕命內幕曝光

新北警處理完「橋下男焦屍」案44小時後亡　

昏迷2月準新娘醒了！醫大讚：是奇蹟！

茶葉蛋滷汁快煮乾　好心男幫加水被求償百萬

台南殯儀館門口「靈車突暴衝」　2人險壓成肉餅

更多熱門

相關新聞

基隆專責病房空床率42.6%　林右昌籲儘速接種疫苗

基隆專責病房空床率42.6%　林右昌籲儘速接種疫苗

中央疫情指揮中今（2日）公布國內本土病例，新增4萬3241例，其中基隆新增767例，全市專責病房空床率42.6%，市長林右昌表示，中央流行疫情指揮中心繼先前開放第1類對象追加接種Moderna（莫德納）次世代雙價疫苗，自3日起將開放對象擴及第2類對象，請符合資格的民眾儘速接種，提升抵抗Omicron變異株病毒保護力。

女兒造句寫對卻被扣分　媽聽原因超慚愧

女兒造句寫對卻被扣分　媽聽原因超慚愧

基隆新豐里民活動中心啟用

基隆新豐里民活動中心啟用

專責病房空床率43.4%！基隆市籲接種疫苗

專責病房空床率43.4%！基隆市籲接種疫苗

黑曼巴＋GT跑車基因！跳上SYM MMBCU開啟壯遊正夯

黑曼巴＋GT跑車基因！跳上SYM MMBCU開啟壯遊正夯

關鍵字：

基隆國小導師女班長猥褻無罪

讀者迴響

熱門新聞

中職啦啦隊晃爆27秒！　最後伸進胸掏出亮點

69歲曾志偉「擁吻26歲超兇艷模」極樂影片瘋傳！

處理焦屍後突亡..48歲警死因曝　留妻與大學兒哭斷腸　

謝忻「大尺度私密照」又外洩！閨蜜男星洩密PO出

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

快訊／夏克立罕見動怒哭了！離婚黃嘉千嗆「謊言」

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通

鄭家純無碼私密照不怕外流！　

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光

逾4000萬存款辦1年定存！可用餘額竟歸0

20多歲女呆坐烤肉不　報警才知背後藏洋蔥

Baby被微博出賣！網心疼：還愛著黃曉明

英女王駕崩1月…卡蜜拉「廢除皇室百年傳統」！

白晝之夜「2大缺點」被狠批！網去完失望了

更多

最夯影音

更多
太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」
李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面