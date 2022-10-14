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社會 社會焦點 保障人權

快訊／基隆首宗參選人被收押　「1票1000元」賄選...樁腳也慘了

▲基隆地檢署,基隆地方法院。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆地檢署。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆市中正區某里長林姓參選人涉嫌依每票1000元方式賄賂選民，經陸續傳喚候選人、樁腳、選民10餘人到案說明後，確認林姓參選人違反公職人員選舉罷免法，今（14）日向法院聲請羈押獲准，另名林姓共犯依3萬元交保，同時也是基隆首宗賄選收押案。

基隆地檢署指出，林姓里長候選人於登記參選前後，也就是7月至9月間，持續以每票現金1000元之對價向多名有投票權之選民行求或交付賄賂，以尋求投票支持。

經檢察官何治蕙於本月13日指揮法務部調查局基隆市調查站、基隆市警察局、基隆市警察局第二分局、內政部移民署北區事務大隊基隆市專勤隊偵辦下，陸續通知候選人、樁腳、選民10餘人到案說明，檢察官訊問後向法院聲請羈押林男獲准；另名林姓共犯依3萬元交保。

基隆地檢署表示，至今已查獲二件具體賄選案件，檢警調必會持續嚴加偵辦，提醒候選人、民眾買票賄選涉犯重罪，協助賄選人買票賄選者，亦成立投票行賄罪，切勿以身試法。同時呼籲民眾若得知有候選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉，檢警對於檢舉人身份絕對嚴格保密，因檢舉而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金；期望全民一同端正選風，讓民主基石更加穩固。

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