基隆市場攤商手機屢遭竊　「2條通」慣竊超商落網

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區發生數起手機遭竊案件，警方歷經1個多月的追查，鎖定一名男子涉有重嫌。7日上午男子在七堵南興市場再度犯案，隨後他到超商用餐區休息，警方迅雷不及掩耳之勢，將身揹2條竊盜通緝男子逮捕，並查獲遭竊的贓物，警訊後，將他依《竊盜罪》移送基隆地檢署偵辦。

▲攤商正在忙著招呼接待客人時，彭男趁沒有人注意他時，順手將放在攤位上的手機竊走。

基隆警第三分局屢屢接獲民眾報案，近期1個多月在七堵市區南興市場附近，攤商把手機放置在攤位上，便忙生意招呼客人，回過神要使用手機時，卻發現不翼而飛，警方獲報擴大調閱監視器，鎖定一名彭姓男子（53歲）涉嫌重大，並通報線上警網加強盤查可疑人士。

7日上午9時許，彭男再度到七堵南興市場，眼見在市場擺攤的林姓男子，正在忙著招呼接待客人時，彭男四處張望見趁沒有人注意他時，順手將林男放在攤位上的手機竊走，林男回過神要使用手機時，卻發現手機不翼而飛，立即向警方報案。

▲彭男坐在超商用餐區休息時，警員上前盤查將他逮捕。

基隆警第三分局七堵派出所接獲民眾報案後，立即通報線上警網，並調派多名警力在南興市場周邊，加強盤查可疑人士，警方見先前便已掌握彭男的犯案慣性，果然坐在超商用餐區休息。

警員上前盤查，從彭男隨身的背包內，找到林男失竊的手機，便將他帶回派出所偵訊，彭男對先前所案的案件坦承不諱，警方更查出他還身揹2條竊盜罪通緝，警訊後，將彭男依《竊盜罪》移送基隆地檢署偵辦。

基隆警第三分局長林文煜呼籲民眾，應隨身攜帶貴重物品，勿隨意放置讓竊賊有機可乘。

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