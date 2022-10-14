媒體問侯友宜「蔡英文到新北輔選林佳龍8次」　柯文哲驚：這麼勤奮！

▲柯文哲及侯友宜一同出席捷運新北樹林線CQ890區段標工程開工動土典禮 。（圖／記者許靖騏攝，下同）

記者崔至雲／新北報導

總統蔡英文13日第8度前往新北市，幫民進黨新北市長候選人林佳龍輔選，更向支持者喊話，「不要覺得不差你一票」，11月26日出門投票給林佳龍。台北市長柯文哲及新北市長侯友宜今一同出席捷運新北樹林線CQ890區段標工程開工動土典禮，媒體問到侯此問題，侯還沒回應，柯就驚訝說「喔！有那麼勤奮喔！」。

蔡英文昨日晚間前往新北市新店區，參加「新北大翻新音樂晚會」新店區競總成立大會，第8度輔選林佳龍，包括競總主委立委沈發惠、新北市議員陳永福、戴瑋姍以及新店大文山區議員候選人陳乃瑜都出席助講。蔡英文向支持者喊話，「不要覺得不差你一票」，在11月26日出門投票給林佳龍及民進黨提名的市議員、里長。

柯文哲及侯友宜今出席捷運新北樹林線動土典禮後，接受媒體訪問，問到侯友宜，蔡英文到新北第8次輔選林佳龍的感想，但侯友宜還沒回應，柯文哲就驚訝地看著侯友宜說「喔！有那麼勤奮喔！」。

侯友宜則接著表示，新北市最大咖、最重要的是新北市的市民，他要好好努力做事，讓新北市民繼續給他加油跟支持，尤其這四年，他的政見一一兌現，讓市民可以看見新北市的成長跟茁壯，也希望中央各單位來新北市可以來看看新北市這幾年的大幅改變，見證新北市的發展跟崛起，關心我們市民的生活大小事。

