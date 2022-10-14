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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批蔡英文接外賓「不論大小都接」　游毓蘭：總統閒到只剩「接客」？

▲▼立委游毓蘭受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委游毓蘭受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨立委游毓蘭14日透過臉書貼文表示，副總統賴清德恐怕不知道總統蔡英文的「送往迎來」是自曝其短，因為除了國慶、助選外，人民幾乎看不到她的身影，而且送往迎來對象也非攸關國家安全與前途的國賓，不論大小都見，她認為，「接見外國賓客，有太多人可以代勞，何苦凸顯我們的總統閒到只剩接客?」

游毓蘭表示，副總統賴清德最近賣力輔選，甚至還牙牙學語，直接拷貝上個月蔡英文對台中市長盧秀燕「送往迎來」的批評，賴清德也以「媽媽市長不夠周全」等語來批評盧秀燕。

游毓蘭說，賴清德恐怕不知道蔡英文的「送往迎來」非但沒有傷到盧秀燕，反而自曝其短，因為蔡英文最近除了國慶、助選之外，人民幾乎看不到總統的身影。她說，而且送來迎往的對象，並非只有攸關國家安全與前途的國賓，不論大小都接見，固然說「有交無類」、一視同仁，但曾有外國友人問她，「你們的總統難道都沒有其他重要政務？」

游毓蘭說，接見外國賓客，有太多人可以代勞，何苦凸顯我們的總統閒到只剩「接客」？

游毓蘭提醒賴清德，賴清德「蔡規賴隨」，凸顯出蔡英文自就任總統以來最為人民所詬病的「淪為讀稿機總統」，媒體捕捉不到她關愛的眼神，人民等不到她的凝視「eye contact」，聽不到她的噓寒問暖（除非提詞機上有）。

游毓蘭表示，原本希望選出來的總統、副總統，能夠像父母愛子女一樣的愛百姓、愛人民，沒想到總統被提詞機綁架，不願拿出真心與人民對話，更不能傾聽人民的心聲。

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