蔡英文比李登輝權力還大？　郭正亮批「腐化」：執政末期併發症

記者詹宜庭／台北報導

前中研院長李遠哲昨日受訪時痛批，民進黨二次執政後加速腐敗，他更已無法與總統蔡英文溝通。對此，前立委郭正亮13日開轟，蔡政府現在已是「執政末期的併發症」，整體權力超過李登輝時代，是台灣民主化以來最有權力的政權，若套用政治學基本的原理，「絕對的權力就是絕對的腐化，所以才會有劣幣逐良幣，囂張的人可以得逞，夠狠的人就拿去吃。」

郭正亮昨日在《新聞大白話》節目中表示，李遠哲第一次幫前總統陳水扁站台讓他印象非常深，他們事後有做民調，當時呈現三腳督局面，李遠哲一站出來，陳水扁民調增加4個百分點，是非常明顯的轉捩點，「他那時候形象非常好，跟民進黨也沒有那麼深的關係，後來國政顧問團許文龍也出來，那個影響太大了，是阿扁的致勝關鍵。」

針對李遠哲批評蔡英文政府腐化速度比過去還要快，郭正亮痛批，這是「執政末期的併發症」，陳水扁也是執政最後兩年各種問題都跑出來，包括權力傲慢、貪污腐化、雙標、刺激中國大陸反應等。郭更直言，現在蔡政府甚至比陳水扁時代還嚴重，因為當時國民黨在立法院加上親民黨還是多數，但民進黨現在全吃，等於行政加立法又加上媒體，他們對媒體的掌握更深。

「所以它的雙標，甚至還可以影響檢調司法的處理方式！」，郭正亮舉例，《美麗島電子報》董事長吳子嘉被民進黨新竹市長參選人沈慧虹提告後，3天就接到傳票，但很多人被告卻是選後才辦，「這太明顯了！你怎麼會腐化成這樣？蔡英文政權的整體權力超過李登輝時代，是台灣民主化以來最有權力的政權。套用政治學基本的原理，絕對的權力就是絕對的腐化，所以才會有劣幣逐良幣，囂張的人可以得逞，夠狠的人就拿去吃。」

▲前中央研究院院長李遠哲。（圖／記者林悅翻攝）