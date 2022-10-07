澤倫斯基提「先發制人」對俄打擊　克里姆林宮怒控：挑起世界大戰

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基6日表示，北約應該「消除俄羅斯使用核武的可能性」，「我再次向國際社會呼籲，正如我在2月24日前所做的那樣，我們必須『先發制人』打擊，這樣他們就會知道，如果使用核武，將會發生什麼事。」克里姆林宮憤怒表示，這番話「呼籲發動一場世界大戰」，將導致「預料以外的災難性後果」。

澤倫斯基在澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」（Lowy Institute）視訊演講，被智庫執行理事弗利羅夫（ Michael Fullilove）提問，「你認為，俄羅斯對烏克蘭使用核武的可能性提高了嗎？你還希望北約多做點什麼，遏止俄羅斯使用核武呢？」

澤倫斯基認為，「不要等到俄羅斯發動核打擊，然後說『喔！因為你這麼做了，所以接招吧！』重新思考你們施壓的方式，這是北約應該做的，重新思考對俄羅斯施壓的順序。」

▲澳洲廣播公司在YouTube頻道播放這場視訊演說。



除了克里姆林宮以外，俄羅斯外交部也指控澤倫斯基試圖挑起核戰，發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）說，「地球上每一個人」都應該認識到，「偏頗」的烏克蘭領袖已變成能用雙手摧毀地球的「怪獸」。

烏克蘭總統辦公室澄清，澤倫斯基並未呼籲對俄進行「先發制人」的核武打擊。發言人尼基弗羅夫（Serhiy Nikiforov）認為，人們「核子歇斯底里」有些過頭了，「總統談的是2月24日之前的這一段期間，當時有必要採取預防措施，避免俄羅斯發動戰爭。讓我提醒你們，當時唯一討論的措施事預防性制裁」

基弗羅夫說，「只有恐怖份子國家俄羅斯才有能力，透過扎波羅熱核電廠爆炸、使用核武的暗示，勒索全世界。烏克蘭永遠不會做出這樣的事。」