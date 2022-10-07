怕普丁投核彈？驚爆美國衛生部採購「輻射病藥物」　大砸91億台幣

▲位於美國加州千橡市的藥廠安進公司（Amgen）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

俄羅斯總統普丁近來頻頻暗示可能在戰爭中動用核武。與此同時，美國衛生與公共服務部（HHS）本周宣布撥款2.9億美元（約新台幣91.7億元），採購大量治療核輻射藥品，此舉觸動敏感神經。不過，HHS強調這項計畫原本就已在進行中，並沒有因為普丁的警告而加速採購。

根據《國會山莊報》等外媒報導，美國HHS在4日發布新聞稿稱，作為長期持續努力的行動之一，HHS已撥款2.9億美元從美國安進公司（Amgen）購買用於治療成人和兒童因罹患急性輻射症候群（ARS）而無法控制出血的藥物「romiplostim」（藥品名稱：Nplate），其目的是為了「能在輻射和核緊急情況中挽救性命」做更完善的準備。

▲拜登警告普丁，美國與北約已做好準備捍衛北約國家的每一寸領土。（圖／路透）

普丁近來頻頻發出警告，俄羅斯將採取一切必要手段取勝，暗示俄國將考慮部署核武器。對此，烏克蘭首都基輔正在為疏散中心準備碘片，將發放給民眾用以防止人體吸收核輻射。美國官員則堅稱，若俄方動用核武，華府也將採取果斷行動。

在此敏感時刻，美國政府首次宣布採購Nplate藥品，更引發各界對於可能爆發核戰的聯想。不過，HHS強調本次採購案是原先就在進行中的輻射安全準備工作的一環，並未因烏克蘭局勢而加速採購進程。

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