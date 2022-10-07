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俄軍潰敗！瓦格納傭兵爆士氣低落想走人　軍團急加薪找人打仗

▲▼ 俄羅斯傭兵。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲在俄國正規軍士氣低迷之際，瓦格納集團傭兵似乎也存在類似問題。圖為俄羅斯傭兵。（示意圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

隨著烏克蘭反攻收復大片失土，俄羅斯士兵士氣低迷，就連總統普丁私人傭兵組織「瓦格納集團」內部成員也面臨類似危機，甚至有傭兵直言受夠這一切不會繼續待下去。另方面，瓦格納集團為了彌補在烏克蘭的人員損失，招募人力開出的月薪不但翻倍且要求標準降低，並接近急需現金、能夠毫不猶豫奪人性命者。

綜合CNN、每日星報報導，隨著俄羅斯在烏克蘭的軍事行動潰敗，瓦格納軍團（Wagner Group）的人力與物資正迅速流失中，如今組織為了彌補損失進行擴大招募。消息人士表示，在俄羅斯入侵烏克蘭之前，瓦格納支付的月薪為每月5000美元（約新台幣16萬元），工資如今早已翻倍至月薪約新台幣29萬元。但招募標準正在下降中，甚至不需要軍事經驗。

此人透露，瓦格納集團通常會找擁有豐富軍事經驗者，但這次的入侵行動改變慣例做法，如今正企圖接近能夠毫不猶豫奪人性命、急需現金的人。外傳瓦格納高層也在俄羅斯監獄招募人力，但據信許多囚犯被軍方拿來做為炮灰分散烏軍注意力。

▲▼ 在塞爾維亞，俄羅斯「瓦格納集團」（Wagner Group）的壁畫。（示意圖／達志影像／美聯社）

依據前瓦格納指揮官加比杜林（Marat Gabidullin）聯繫前戰友的說法指出，當克宮內部對戰爭執行陷入混亂時，對傭兵軍團使用有所增加，這群人擁有大多數俄羅斯正規軍未具備的戰鬥經驗，「沒有傭軍，俄軍就無法應付這場戰爭」。

情報顯示，瓦格納士兵被分派至前線特定區域，修補俄軍前線漏洞，但他們面臨重大後勤挑戰，包括彈藥、食物相關物資供應等，而此時烏軍正加大對俄羅斯後勤的攻擊。CNN指出，瓦格納戰士不但抱怨防彈衣、頭盔短缺，也不滿所屬部隊在彈藥耗盡的狀態下，被命令襲擊烏軍據點。

烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）宣稱，依據攔截到的電話內容，瓦格納士兵的士氣與心理狀態普遍下降，而集團招募標準降低也顯示士氣低落，真正願意為瓦格納打仗的專業戰士人數正在減少。

加比杜林透露，士氣低落是因為俄羅斯領導人無法做出恰當決定，無法組織戰鬥。甚至有傭兵直言，「夠了，我不會再待在那了，再也不會參與其中」。

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