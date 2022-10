「基輔之鬼」真身曝光！黑海任務中被俄打死　遺體3個月後才找到

▲烏克蘭最近公開「基輔之鬼」的身份,證實他就是第40戰術航空旅旅長馬迪申科,而他已在6月的黑海任務中喪命。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/綜合報導

自烏俄戰爭爆發以來,烏克蘭傳奇飛行員「基輔之鬼」(The Ghost of Kyiv)就一直是神奇的都市傳說,不過其真實身份卻一直未被公開。最近,外媒透露,領導「基輔之鬼」保衛烏克蘭領空的是第40戰術航空旅旅長馬迪申科,而他已在6月的黑海任務中喪命,享壽61歲。

綜合外媒報導,俄軍2月入侵烏克蘭後,「基輔之鬼」的傳說就一直在社交媒體上發酵,媒體不斷宣傳「基輔之鬼」在戰鬥首日就獨自擊落6架俄羅斯戰機,大大地鼓舞了烏克蘭的士氣,然而烏克蘭官方卻一直未公開「基輔之鬼」的真實身份。

隨著「基輔之鬼」的名氣越來越響亮,民間也開始傳出謠言,聲稱「基輔之鬼」早已戰死沙場,逼得基輔不得不出面闢謠,承認神秘的「基輔之鬼」其實並不只是一個人,而是整個烏克蘭空軍第40戰術航空旅英雄的泛稱。

#Ukrainians honor the commander of the 40th tactical aviation brigade, often known as "the ghosts of Kiev," during a ceremony in Bucha. Throughout a mission over the Black Sea, #MykhailoMatyushenko perished as a "hero." pic.twitter.com/prOQp16IMk