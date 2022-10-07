「基輔之鬼」真身曝光！黑海任務中被俄打死　遺體3個月後才找到

▲烏克蘭最近公開「基輔之鬼」的身份，證實他就是第40戰術航空旅旅長馬迪申科，而他已在6月的黑海任務中喪命。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

自烏俄戰爭爆發以來，烏克蘭傳奇飛行員「基輔之鬼」（The Ghost of Kyiv）就一直是神奇的都市傳說，不過其真實身份卻一直未被公開。最近，外媒透露，領導「基輔之鬼」保衛烏克蘭領空的是第40戰術航空旅旅長馬迪申科，而他已在6月的黑海任務中喪命，享壽61歲。

綜合外媒報導，俄軍2月入侵烏克蘭後，「基輔之鬼」的傳說就一直在社交媒體上發酵，媒體不斷宣傳「基輔之鬼」在戰鬥首日就獨自擊落6架俄羅斯戰機，大大地鼓舞了烏克蘭的士氣，然而烏克蘭官方卻一直未公開「基輔之鬼」的真實身份。

隨著「基輔之鬼」的名氣越來越響亮，民間也開始傳出謠言，聲稱「基輔之鬼」早已戰死沙場，逼得基輔不得不出面闢謠，承認神秘的「基輔之鬼」其實並不只是一個人，而是整個烏克蘭空軍第40戰術航空旅英雄的泛稱。

#Ukrainians honor the commander of the 40th tactical aviation brigade, often known as "the ghosts of Kiev," during a ceremony in Bucha. Throughout a mission over the Black Sea, #MykhailoMatyushenko perished as a "hero." pic.twitter.com/prOQp16IMk — European Union Club (@EuropeanUnionC) October 5, 2022

外媒透露，第40戰術航空旅的旅長，也就是領導「基輔之鬼」的馬迪申科（Mykhailo Matyushenko）已在今年6月的黑海上空任務中殉國，但其遺體卻在3個月後才終於被找到，因此政府日前才將他的遺體送回老家，也就是近期剛經歷過大屠殺的布查（Bucha），並為他舉行莊嚴的告別式。

報導稱，曾在烏克蘭多個軍事單位服役、現年61歲的馬迪申科其實早已退役，並在一家民間航空公司擔任經理。不過戰爭爆發後，馬迪申科自願回到軍隊，帶領第40航空戰術旅對抗俄羅斯空軍。期間，馬迪申科及旗下年輕飛行員締造擊落40架俄羅斯戰機卻毫髮無傷的驚人成績，也打響了「基輔之鬼」的名堂。

市長阿納托利（Anatoly Fedoruk）表示，謙虛、隨和的馬迪申科，完成了他身為烏克蘭公民的責任，將自己的寶貴經驗毫無保留地傳承給年輕一代，也鼓舞了全烏克蘭人，而政府現在也終於能大聲宣布，一手打造「基輔之鬼」的人，就是馬迪申科，而他也是烏克蘭永遠的英雄。