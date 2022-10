快訊／諾貝爾和平獎出爐　白俄人權鬥士、俄烏2人權組織獲殊榮

▲2022年諾貝爾和平獎由1名白俄羅斯人權倡議者,以及分別成立於俄羅斯和烏克蘭的2個人權組織獲獎。(圖/翻攝推特@NobelPrize)

記者張寧倢/綜合報導

2022年諾貝爾和平獎7日稍早揭曉得獎名單,由白俄羅斯人權倡議者畢亞利亞茨基(Ales Bialiatski)、俄羅斯知名人權組織「紀念」(Memorial)與烏克蘭人權組織「公民自由中心」(Center for Civil Liberties)共獲殊榮,皆因在記錄戰爭罪、侵犯人權及權力濫用,與提倡公民基本權利方面的傑出貢獻而獲殊榮。

▲目前仍在獄中的白俄羅斯人權鬥士畢亞利亞茨基(Ales Bialiatski)獲得2022年諾貝爾和平獎。(圖/路透)

現年60歲的畢亞利亞茨基是1980年代中期白俄羅斯民主運動的發起者之一,畢生致力於促進祖國的民主與和平發展,並於1996年創辦了白俄羅斯「春天人權中心」(Viasna Human Rights Centre),以回應白俄獨裁總統、普丁親密盟友盧卡申科對於異議者的殘酷鎮壓。

畢亞利亞茨基曾於2011年至2014年因逃漏稅罪嫌首次被捕入獄,但他始終否認這些指控。盧卡申科於2020年連任當選後,白俄羅斯反對派發起大規模抗議活動,畢亞利亞茨基再次被捕入獄,目前仍遭關押獄中候審。他2020年曾獲得被稱為「另類諾貝爾獎」的優質民生獎(Right Livelihood Award)。

俄羅斯人權組織「紀念」(Memorial)於1987年由前蘇聯的人權運動家創立,是該國歷史最悠久的人權組織之一,30多年來致力於恢復蘇聯時代數百萬被處決、監禁或迫害無辜者的記憶,並且站在打擊軍國主義、促進人權和法治政府的第一線。

在車臣戰爭期間,「紀念」收集和核實有關俄羅斯和親俄部隊對民眾犯下的虐待和戰爭罪行的訊息,期間車臣分部的負責人埃斯蒂米洛娃(Natalia Estemirova)遇害身亡。而「紀念」也於2021年12月28日遭俄羅斯最高法院下令關閉,罪名包括違反「外國代理人」法案。

烏克蘭公民自由中心(CGS)成立於2007年,旨在促進烏克蘭的人權和民主,自成立以來持續關注克里米亞地區的政治迫害,記錄頓巴斯戰事期間的戰爭罪與違反人類罪。2022年2月爆發俄烏戰爭後,CGS則致力於追查與記錄俄方對烏克蘭平民犯下的戰爭罪。

