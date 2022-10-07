普丁遭智囊團怒嗆：俄烏戰爭「充滿錯誤」！　俄核心圈出現分歧

▲俄羅斯政府內部疑似有高層對普丁的進攻行為表示不滿。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國情報單位發現，俄羅斯總統普丁近日就俄烏戰爭一事與核心圈的智囊團成員發生分歧。該名幕僚認為，普丁對烏克蘭戰爭的管理不善，甚至孤注一擲，只為企圖扭轉局勢，卻也因此對俄國帶來災難性的錯誤，包含動員30萬名預備役。對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則稱，相關報導「絕不屬實」。

根據《華盛頓郵報》引述美國知情人士報導，普丁核心圈的一名成員近日對他處理俄烏戰爭的方式表達不滿。該名智囊認為，普丁對戰爭的管理不善，且負責執行軍事行動的人也出現巨大錯誤。連身邊幕僚都忍不住諫言，這也代表了普丁在這場對俄國造成災難性錯誤的戰爭中，的確出現混亂，甚至讓他貿然宣布動員。

▲大批俄羅斯公民在普丁宣布緊急動員令後迅速離境。（圖／路透）



相關消息已被美國當局掌握，而總統拜登更要求將此列入每日的情報匯報中，以掌握俄國核心圈內部看法。儘管該名向普丁諫言的幕僚身分並未公布，不過美國情報單位已經掌握他的姓名。這一情報也凸顯出俄羅斯高層內部的分歧。報導稱，俄羅斯高官長期以來不願向專制的普丁帶來不好的前線消息。

美國情報人員指出，隨著俄烏戰爭進入第8個月，俄羅斯仍然沒有把握可以獲勝，而普丁一直以來享有的忠誠也在逐漸消退，人民與官員們的不滿持續增加。

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫則表示，「的確有人認為我們在經濟、軍事行動或是教育制度上，應該採取不同的行動，不過在這樣的時刻存在分歧，都只是正常工作流程的一部分，不存在任何分裂的現象。」而他同時也強調，關於美國情報單位聲稱高層有人直接挑釁普丁的一事「絕不屬實」。

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