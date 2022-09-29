終結10年停滯！國7環評終過關　陳其邁喊話中央：加速興建

▲大突破！終結10年停滯「國7環評通過了」，2025動工2028完工。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

「國道7號高雄路段計畫」歷經15年的推動，尤其10年環評審查程序，終於在28日正式通過環評審查，預估最快2025年動工。高雄市長陳其邁今天表示，感謝行政院、環保署、交通部，在推動國7的努力，也建議中央可以再加速興建國7，讓高雄市民交通可以更順暢、安全。





▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁今天在議會受訪時指出，國道7號歷經15年的推動，10年的環評程序，終於在昨天通過環評大會。他要感謝行政院，還有環保署、交通部，在推動國7的努力。

對高雄市而言，國7是從小港一直沿著山線，高屏溪的左岸到仁武區，串聯比較東邊的交通路網，可以讓大貨車和小客車分流。

國7對於減少車禍的損害，讓整個未來的港區串聯，包括貨櫃中心到大寮的和發、大發、仁武產業園區，等等這些重要產業園區接點的交通，以及紓解國道一號的車流，會有非常大的一個幫助。

▲國道7號規劃路線與交流道區位圖。（圖／高雄市交通局提供）

陳其邁也表示，在考量到對於整體高雄市交通服務品質的一個改善，建議中央是不是可以再加速興建國7，讓高雄市民的交通可以更順暢、更安全。

國7高雄路段全長23公里，由小港南星路出發，沿高雄東側山麓經小港、林園、大寮、鳳山、鳥松、仁武等區，至國道10號，未來將可串起區內多條高快速道路系統。開發單位預估最快2025動工，立委賴瑞隆表示，將促行政院加速興建2028年前完工。