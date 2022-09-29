蔣萬安提寵物保險政見　陳時中競辦：亂開芭樂票騙自己

▲林楚茵酸蔣萬安亂開芭樂票。（資料照／記者崔至雲攝）



記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安28日舉辦「友善動物台北更好」政策發布會，蔣主張推廣定型化寵物醫療保險契約、規劃設置各類型狗公園，並推動「寵物友善公車」、試辦「捷運寵物車廂」。不過，民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊發言人林楚茵酸說，這屬於中央權責，蔣當立委就可以提案，只會亂開芭樂票騙自己，呼籲蔣好好當立委，「現在努力還來的及」。

林楚茵今天透過臉書批評，保險是中央權責，定型化契約也是中央權責，蔣萬安立委當了6年多，中央地方權責傻傻分不清，是一錯再錯。

林楚茵諷刺說，雖然昨天教師節剛過，身為財政委員會的委員，她願意當一日老師再幫蔣萬安上課：第一，蔣萬安若要推寵物保險，保險屬於金融服務業，主管機關是金管會，不是台北市政府；第二，定型化契約訂定也要找中央主管機關，同樣不是地方權責，依據《消費者保護法》第17條，訂定定型化契約應記載不得記載事項的權責，同樣屬於中央主管機關，不是地方政府。

林楚茵表示，想推動「寵物保險定型化契約」，當立委就可以向金管會提案質詢，再套一句前總統蔣經國名言，「今天不做明天就會後悔」，蔣萬安當立委不做，卻說要等當台北市長再做，甚至還沒資格做，只會亂開芭樂票，這種政見騙得了他自己，騙不了台北市民，「萬安想做推這個政策，就回來好好當立委，立委表現不及格，現在努力還來的及！」

陳時中競選辦公室政策小組發言人管碧玲則說，陳時中的政策早就做好，內容也不是拿香跟拜，內容包括兩點：第一，深入診斷了現行寵物公園的問題，所以有為寵物公園增加遮蔭、與飲水問題的改善計劃；第二，現在唯一的一個狗狗游泳的設施，不是活水設施，有些狗狗玩水之後，擔心有皮膚敏感的疑慮，因此承諾要設置第一個寵物活水樂園。