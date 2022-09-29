被陳時中嗆「留口德」　蔣萬安「他還說我起乩」：到底誰該注意？

▲蔣萬安回本命「中山區」濱江市場掃街拜會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

媒體人周玉蔻27日在節目爆哭，痛批國民黨台北市長候選人蔣萬安用「小倆口」形容她與民進黨候選人陳時中的關係，陳昨日受訪回嗆「候選人要注意自己的口德啦！」此說法引熱議。對此，蔣萬安回應，陳時中曾批評他參選後像「起乩」一樣，到底誰該注意口德？

蔣萬安今（29）日上午回防本命區的濱江市場掃街拜票，會前接受媒體問到，周玉蔻不滿蔣萬安稱她與陳時中是「小倆口」，陳時中也回應「要留口德」。蔣萬安表示，周玉蔻自己在公開場合都說，「蔻蔻姊敬愛陳時中」、「我就是愛阿中」，還要台北市長柯文哲不要吃飛醋，這樣的戲碼民眾都看了很多；陳時中也曾批他參選後像「起乩」一樣，「到底誰該注意口德？」

對於昨晚陳時中在臉書發文表示「破曉天光時，總會撥雲見日 」。蔣萬安指出，陳時中總覺得自己受委屈，但疫情期間台灣民眾受到的痛苦，陳時中有感受到嗎？陳時中完全沒有站在人民的立場。

蔣萬安再說，當時多少民眾要上街排隊買口罩、買快篩、買防疫物資，陳時中卻被民間團體指在阻擋疫苗，而且現在還把當時的疫苗採購過程封存30年，不讓外界知道，人民的痛苦，陳時中到底有沒有同理心？難怪前總統陳水扁會說，陳時中是踏著一萬條人命來參選台北市長。

