游淑慧質疑警大校長遭施壓　痛批：莫非那個長官是要蔡英文核准？

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜競辦針對論文疑雲，以警大聲明為證對外說明，但校方卻表示，該內容為公關室承辦人擅自發出，未經長官核准，且已告知侯辦校方並未發新聞稿，惜侯辦仍引用指稱為學校聲明。對此，國民黨台北市議員游淑慧29日表示，「重點在於這個內容是不是事實， 誰管你有沒有經過那個長官核准！莫非那個長官是要蔡英文核准？」

民進黨新北市長參選人林佳龍日前質疑侯友宜警大博士論文，侯陣營提出一份警大說明，但校方卻於28日回應，該內容為公關室媒體聯絡承辦人擅自發出，未經長官核准，且已數度通知侯辦未發新聞稿，惜侯辦卻引用媒體資訊指稱為本校之聲明。

對於侯友宜警大學歷疑雲一案，游淑慧痛批，「林佳龍無心了解新北市政，只能用最廉價省事的選舉方式潑髒水。先是質疑侯友宜警大學歷問題， 民進黨羞辱完台大之後，現在又要質疑警大？」

游淑慧表示，侯友宜民國88年報考警大博士班，當時他只是刑事警察局副局長，這樣的職務哪有什麼能耐能隻手遮天，違規就讀警大博士班，「林佳龍把警大看得太不堪和廉價，現在更可笑，變成討論警大到底有沒有正式發聲明？」

游淑慧指出，警大媒體聯絡人給的聲明，外界當然視為警大正式聲明，想不到警大校長竟說是疏失，要基層出來揹鍋。她更質疑，「校長是否受到壓力，因此只好改口，並且把承辦人當替死鬼。」

游淑慧表示，以她當過10幾年公務員的經驗，一名媒體聯絡人豈能了解23年前的事情，自然是查過、確認過才發出聲明，而且應該還讓長官或主管確認過文字，「現在居然衰到要背黑鍋，到底為了選舉， 還要拖累多少人？」

游淑慧強調，「就算這一個聲明是警大承辦人自己發出的，但內容有錯嗎？重點在於這個內容是不是事實， 誰管你有沒有經過那個長官核准！莫非那個長官是要蔡英文核准？」