▲韋安預言，侯友宜將大贏40萬票。（圖／記者湯興漢攝）

記者朱祖儀／綜合報導

年底九合一選舉將至，各縣市選情逐漸白熱化。對此，資深媒體人韋安指出，在新北、台北和新竹的選戰，民眾心中已經形成「正邪對抗」的氛圍，國民黨台北市長候選人蔣萬安和民眾黨新竹市長候選人高虹安勝選已是必然，新北市長侯友宜要拚連任也沒有懸念，大膽預言在這3地民進黨沒有翻轉機會。

韋安28日在臉書發文表示，

侯友宜本身因為已經有「好好做事」的人設，再加上有十足亮眼的政績支撐，因此在新北市拚連任並不困難。而台北和新竹的選情，由於先前攻擊蔣萬安和高虹安2人的主力，現在都陷入道德和信用危機，因此這2人的選情也不需要太擔心。

韋安指出，從上述分析的狀況可以知道，這3地的負面選戰已經完全無效，因為在民眾心目中早已形成「正邪對抗」氛圍，如果對手繼續堅持按照原本的做法打選戰，只會強化「邪惡」與「正派」之戰的張力。

▲韋安指出，蔣萬安和高虹安的選情也穩了。（圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

看到目前選情走勢，韋安也預言，侯友宜年底不僅能夠穩贏，得票數還有機會大贏對手40萬票，超過上屆和對手29萬票的差距。至於蔣萬安和高虹安的勝選機率也同樣穩定，「已經不需有什麼疑慮了」。

本站日前報導《最新民調：北市蔣萬安27.76%居冠 竹市高虹安26.01%狠甩藍綠》，從中廣及蓋洛普公司26日發表的最新民調也可以看到這3地的情勢，台北市長選舉方面，蔣萬安支持度27.76％最高，領先黃珊珊的20.9%及陳時中的19.72％；新北市長選舉方面，侯友宜支持度47.50%，也大勝林佳龍的17.90%；至於新竹市長選舉方面，高虹安支持度26.01%，同樣領先沈慧虹的18.22%和林耕仁的14.25%。