男友「床上太持久」偷吃露餡！她回想上次約會1細節　驚覺綠炸

記者吳美依／綜合報導

挪威女網友佩妮爾（Pernille Torhov）和男友做愛時，發現對方的「床上表現」比平常更持久，不禁感覺有一點奇怪，因為距離2人上次見面，已經過了足足一周。她努力說服自己「只是想太多」，默默把疑惑深埋心中，未料不久後，竟收到男友坦承偷吃的訊息。

22歲的佩妮爾在TikTok影片中表示，男友和死黨們去了一趟小木屋之旅，回家後2人「小別勝新婚」，很快就開始親熱，她卻立刻感覺到不對勁，但由於太愛對方了，所以不願思考這種可能性。

▲佩妮爾（Pernille Torhov）抓包男友偷吃。（圖／翻攝TikTok@pernilletorhov_、Instagram@pernilletorhov）

不久後，男友透過Snapchat傳來告解訊息，「我覺得很糟糕，也對自己很失望，因為我有些事情還沒告訴妳。其中一個男的邀請2個女孩參加小木屋之旅，結果我和其中一個女孩上床了。」他表示，那位女孩因故不能回家，被迫留下來過夜，屋內卻只有2張床，「她睡在我房間，事情就這樣發生了，但這不是藉口，我覺得自己好蠢。」

男友堅稱，他一開始真的沒有任何不軌企圖，而且和佩妮爾也沒有正式確立「只忠於彼此」的關係，但仍對自己很失望，「我真的不想成為這樣的人。」

佩妮爾坦言對此震驚又難過，也對男友「傳訊息坦白」的行為感到非常失望，「他在小木屋之旅跟那個女孩發生性關係後，又馬上回家和我做愛。」她堅持見面說清楚，最終卻還是重燃愛火，「我決定給他第二次機會，結果他變成一個非常可愛的好男孩。」

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