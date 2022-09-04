　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男友「床上太持久」偷吃露餡！她回想上次約會1細節　驚覺綠炸

@pernilletorhov_ And my gut feeling was right #foryoupage #repost #funnyweird #boystrip ♬ original sound - szasgrandchildren

記者吳美依／綜合報導

挪威女網友佩妮爾（Pernille Torhov）和男友做愛時，發現對方的「床上表現」比平常更持久，不禁感覺有一點奇怪，因為距離2人上次見面，已經過了足足一周。她努力說服自己「只是想太多」，默默把疑惑深埋心中，未料不久後，竟收到男友坦承偷吃的訊息。

22歲的佩妮爾在TikTok影片中表示，男友和死黨們去了一趟小木屋之旅，回家後2人「小別勝新婚」，很快就開始親熱，她卻立刻感覺到不對勁，但由於太愛對方了，所以不願思考這種可能性。

▲挪威女網友佩妮爾（Pernille Torhov）抓包男友偷吃。（圖／翻攝TikTok@pernilletorhov_、Instagram@pernilletorhov）

▲佩妮爾（Pernille Torhov）抓包男友偷吃。（圖／翻攝TikTok@pernilletorhov_、Instagram@pernilletorhov）

不久後，男友透過Snapchat傳來告解訊息，「我覺得很糟糕，也對自己很失望，因為我有些事情還沒告訴妳。其中一個男的邀請2個女孩參加小木屋之旅，結果我和其中一個女孩上床了。」他表示，那位女孩因故不能回家，被迫留下來過夜，屋內卻只有2張床，「她睡在我房間，事情就這樣發生了，但這不是藉口，我覺得自己好蠢。」

男友堅稱，他一開始真的沒有任何不軌企圖，而且和佩妮爾也沒有正式確立「只忠於彼此」的關係，但仍對自己很失望，「我真的不想成為這樣的人。」

佩妮爾坦言對此震驚又難過，也對男友「傳訊息坦白」的行為感到非常失望，「他在小木屋之旅跟那個女孩發生性關係後，又馬上回家和我做愛。」她堅持見面說清楚，最終卻還是重燃愛火，「我決定給他第二次機會，結果他變成一個非常可愛的好男孩。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►日本IRIS電烤盤超級優惠價！大面積、可折疊收納，還送章魚燒烤盤

ET快訊
滴妹飲料店「開6間分店」打臉酸民！　網揭成功關鍵
快訊／周天成獲亞軍！　日本公開賽不敵西本拳太
才剛登記要再選！淡水里長酒駕騎車　家門200m前自摔水溝亡
廖老大指名超難喝！加盟主嘆「用心被狠狠踐踏」結束營業
快訊／澄清湖驚見女浮屍！　遊客散步嚇壞
快訊／汽車修配廠大火狂燒！　百坪成廢墟
幼象遭14頭獅子圍剿！牠「一動作」大反擊對手全嚇逃
北市換免治馬桶話題燒！廣告小妹「心煩想檢舉」曝紐約慘況
這裡發錢了！　每人領5000元紓困金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

挑戰歐亞最高活火山！俄6登山客攻頂摔落慘死　6人困3000m待救

印尼決定調漲油價達30%！民眾騎機車湧現加油站排隊「搶顧荷包」

加州「米爾大火」1天燒毀1620公頃！州長宣布緊急狀態　數千人撤離

男友「床上太持久」偷吃露餡！她回想上次約會1細節　驚覺綠炸

澳媒「饒河街景」看台灣　對中國威脅超從容！讚蔡英文策略成功

美學者訪台觀察：中共軍演凸顯北京長期對台威脅

「72歲阿嬤」內衣慘被偷！變態鄰居瘋狂敲門跟蹤示愛：阿姐我愛妳

落跑總統確定返國！斯里蘭卡議員夾道歡迎　政府提供住所、保鑣

土耳其怒控「希臘占領愛琴海諸島」　必要時刻將採取行動

強颱軒嵐諾明襲韓！濟州島「首當其衝」旅客驟減　漢拏山降豪雨273mm

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

鐵頭柴見媽出門不帶牠　撞破玻璃全場嚇壞！

妹一手掀翻椅子哥慘摔 她無辜回答讓家人笑瘋

遇重機妹子「回頭打招呼」　見女友火大眼神：完蛋惹

楊昇達抱老婆「要轉到天長地久」　陳志強曾智希拼生娃沒避孕

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

挑戰歐亞最高活火山！俄6登山客攻頂摔落慘死　6人困3000m待救

印尼決定調漲油價達30%！民眾騎機車湧現加油站排隊「搶顧荷包」

加州「米爾大火」1天燒毀1620公頃！州長宣布緊急狀態　數千人撤離

男友「床上太持久」偷吃露餡！她回想上次約會1細節　驚覺綠炸

澳媒「饒河街景」看台灣　對中國威脅超從容！讚蔡英文策略成功

美學者訪台觀察：中共軍演凸顯北京長期對台威脅

「72歲阿嬤」內衣慘被偷！變態鄰居瘋狂敲門跟蹤示愛：阿姐我愛妳

落跑總統確定返國！斯里蘭卡議員夾道歡迎　政府提供住所、保鑣

土耳其怒控「希臘占領愛琴海諸島」　必要時刻將採取行動

強颱軒嵐諾明襲韓！濟州島「首當其衝」旅客驟減　漢拏山降豪雨273mm

屏南交通疏導重要推手　謝漢忠3年不知過年味

睡覺感覺被人偷窺！她裝監視器後驚見「3男輪流來」

陸國產大型太陽能無人機首飛成功　「啟明星50」能長時間留空飛行

她帶5歲女兒幽會小王…尪找上門　學「蜘蛛人」垂降開溜免賠

最賺獲利710萬！永和都更宅成「金雞母」　23筆轉手全獲利

酒水無限暢飲！圓山飯店獨家「Sky Lounge」展開　飽覽大台北夜景

宋芸樺《為了國家》威尼斯首映　播後全場起立鼓掌5分鐘

台中一中2教師違法在外開課　教學影片上傳網路賴不掉了

快訊／周天成可惜不敵地主西本拳太　收穫日本公開賽亞軍！

才剛登記要再選！淡水里長酒駕騎車...家門200m前自摔水溝亡

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

國際熱門新聞

名校博士被蝦皮錄取　一下飛機就失業

烏龍醫發現太早剖腹縫回去　孕婦慘病危

女師晨跑「遭強擄上車」失蹤　最後身影曝

病患把醫院變「極樂天堂」　多P吸毒全來

孝子「空中灑亡父骨灰」下秒墜機慘死

火辣網紅跳傘失敗　重摔落地死亡

研究：免治馬桶噴嘴恐將細菌「直噴肛門」

澳媒「饒河街景」看台灣　對中國威脅超從容

今年俄8寡頭詭異身亡　6人是能源高層

格鬥妹KO對手　嗨到掀衣露奶

兄妹瘋狂性愛6年　她30歲才知男友是親哥哥

2歲童關車內7小時熱死　警敲門父母才發現

即／飛行員直播開飛機撞沃爾瑪網緊盯　盤旋4hrs迫降被捕

西班牙「迪士尼公主」追隨父王腳步　接受三軍訓練

更多熱門

相關新聞

高雄人妻鬧離婚！暖心乾哥哥房內陪整晚

高雄人妻鬧離婚！暖心乾哥哥房內陪整晚

高雄一名葉姓男子與陳姓女子結婚後，不滿妻子與潘姓乾哥哥交集太多，於是要求別往來得太過頻繁，沒想到2人竟因此吵到快離婚、陳女還搬到外面租屋。葉男後來委託徵信社，竟真的抓到妻子與乾哥哥一同進出租屋處、過夜，氣得求償75萬元。對此，高雄地院判潘男應賠10萬元，全案仍可上訴。

女同事介紹租屋處！她「反偷吃人夫」：很內疚

女同事介紹租屋處！她「反偷吃人夫」：很內疚

好心介紹住同社區！她1舉動「勾引好友老公」

好心介紹住同社區！她1舉動「勾引好友老公」

人夫謝小三「下麵」！嗨喊：把你捅出人命

人夫謝小三「下麵」！嗨喊：把你捅出人命

全裸連結小三　腥夫「這理由」免賠

全裸連結小三　腥夫「這理由」免賠

關鍵字：

偷吃出軌劈腿TikTok

讀者迴響

熱門新聞

林志穎妻罕見動怒哭了！還原6歲兒「脫困第1句話」

娶到賺到！余祥銓女友背景曝光

雙胞胎肚子裡打架「出生全身瘀青」！胎內片曝光

軒嵐諾加速！雙眼牆再現　中秋連假天氣出爐

颱風天撿到破萬身價「鴨界網美」　網狂勸別三杯

朱芯儀切乳3個月「身體又冒狀況」！

軒嵐諾重回強颱！暴風圈又擴大

9大速食店「9月最新優惠」懶人包

巨乳實況主闖印度捧乳02搖…

名校博士被蝦皮錄取　一下飛機就失業

阿嬌：我不是真的想結婚！41歲還沒生「有點後悔」

台南阿堂鹹粥漲到1碗260元！Google評價狂吞1星

烏龍醫發現太早剖腹縫回去　孕婦慘病危

高鐵票根「為何一堆人買？」　內行曝真相

女師晨跑「遭強擄上車」失蹤　最後身影曝

更多

最夯影音

更多
「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞
菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面