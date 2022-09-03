好心介紹住同社區　她1舉動「勾引好友老公」：很愧疚！遭網罵翻

▲原PO與同事老公發生超友誼的關係。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，工作被調到湖口，剛好同事社區有間房子要出租，在同事的幫忙之下順利搬進去，同事夫妻倆對她很照顧，到大賣場逛街都會順便幫她買東西，有一次同事老公到她家看劇，兩人意外發生關係，之後也不斷聯繫開始「地下情」，之後女同事向她抱怨老公變冷淡，讓她超內疚。

原PO在臉書「匿名公社」發文，年初工作被調到湖口，每天從楊梅騎半小時的車上班，剛好同事的社區有房子要出租，她才順利在湖口找到住處，「常常聽她抱怨先生有多爛多爛的，但搬到湖口後發現其實她先生人很好」，逛賣場都會幫她買東西，同事夫妻倆也常常到她家看影集，不過同事嫌看劇無聊，之後都是男生一人來。

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有次原PO看劇看到哭，男生抱著安慰她甚至還親她，在酒精的催化下，兩人發生超友誼的關係，之後也持續維持關係，「雖然我也覺得對不起我同事，但他告訴我他跟我同事早就沒有夫妻之實，而且他們早就想離婚，只是卡在小孩所以才沒有離成」。





▲原PO感到愧疚，卻又捨不得結束這段關係。（示意圖／視覺中國CFP）

她一直以為這段地下情藏得很好，不料女同事開始懷疑老公外遇，「因為最近都不願意碰她，還對她很冷淡」，原PO很慌張但還是努力安慰對方，才發現原來男生都在欺騙她，曾想放棄這段關係，但卻發現做不到，一方面對同事感到內疚，一方面又很擔心東窗事發。

貼文一出，底下網友罵翻，「今天妳扶正了，改天他也這樣偷吃別人」、「趕快斷了吧！同公司、同社區，弄大了真的不好，爽只是爽男的」、「現在還能停止，不要錯過最後機會了」、「恭喜妳遇到渣男」、「真心覺得妳也蠻瞎的，同事的老公都可以獨處」、「明知道是自己同事的老公還…根本臭X無誤！還在那邊裝什麼」。

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