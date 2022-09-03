高雄人妻鬧離婚！暖心乾哥哥「房內陪整晚」安慰她：乾媽交代的

▲陳女與丈夫鬧離婚，暖心乾哥哥到租屋處陪整晚。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

高雄一名葉姓男子與陳姓女子結婚後，不滿妻子與潘姓乾哥哥交集太多，於是要求別往來得太過頻繁，沒想到2人竟因此吵到快離婚、陳女還搬到外面租屋。葉男後來委託徵信社，竟真的抓到妻子與乾哥哥一同進出租屋處、過夜，氣得求償75萬元。對此，高雄地院判潘男應賠10萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，葉男與陳女結婚後，曾收到潘男前女友的提醒，潘男與妻子走得很近，於是他要求妻子，別跟乾哥哥走得太近，沒想到因此不斷發生爭執。

葉男2021年7月與妻子發生爭執，妻子竟跑去潘男家住、同年8月告知丈夫「不再回家住」，隔天又提出離婚的要求，且真的再也不回去住，只有偶爾回家收東西、照顧未成年子女。

▲陳女搬出去租屋後，潘男曾數度進出，還有留宿過，隔天才一起出門。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



葉男覺得2人關係不單純，於是委託徵信社調查，結果還真的發現，潘男從2021年9月開始，就數度進出妻子與別人和租的套房、甚至還留宿，直到隔天才一起出門，氣得向潘男提告，求償75萬元。

對此，潘男則喊冤，他從小就認陳女的媽媽當乾媽，2人一直以乾兄妹相稱，相識20多年來，雖然沒有血緣關係，但情同親兄妹。

潘男指出，乾妹妹剛在外租屋時，精神狀況不穩定，他是基於乾媽媽的交代，害怕乾妹妹一個人住、情緒不穩定，所以才前往陪同，晚間他也是在租屋處公共空間休息，沒有同住一房、更沒有踰舉的行為。

不過，法院審理後認為，陳女與其他租客同住，若潘男真的深夜留在客廳，可能會造成其他租客不安，但潘男沒有多作解釋，且對於乾媽交代的事情也沒有說清楚、提出佐證。法官判定，潘男與陳女獨處一室，已侵害葉男的配偶權，判賠10萬元，全案仍可上訴。

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