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社會 社會焦點 保障人權

拿VIP卡極樂摩鐵！人夫謝小三「下麵」嗨喊：吃第一口時好開心喔

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲台中一人夫偷吃女同事，還傳訊給她說「把你捅出人命」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一人妻發現丈夫阿軒(化名)和女同事小美(化名)搞外遇，2人不只一同到民宿泡湯，小美還拿出摩鐵VIP卡給阿軒使用，阿軒也傳訊給小美說「把你捅出人命」、「謝謝妳今晚『下麵』給我吃，你知道我吃到第一口麵時好開心喔」等語；人妻知情後怒告小三。台中地院審理，認為小美侵害元配配偶權，判她應賠償15萬元。

判決書指出，在醫院任職的阿軒和女同事小美搞外遇，不只傳曖昧簡訊，還一起出遊、上床，被妻子發現後，阿軒坦承外遇，妻子憤而向小三提告求償45萬元精神撫慰金。

全案審理時，阿軒證稱，他於2017年因工作認識同事小美，之後2年間斷斷續續交往，2人發生性行為至少20到30次，小美還把汽車旅館貴賓卡拿出來給他使用。阿軒也拿出2人交往時期的甜蜜證據，小美稱呼他「老公」，寫「好想黏著你噢！！」「請遵守愛妞守則，不管如何都是自己錯…」、「下午見，啾咪」等字條給他。

小美雖承認曾和阿軒交往，但辯稱沒有發生過性行為。法官檢視2人簡訊，發現小美傳訊說「喜歡搞東搞西的人是你，要讓大家知道你過短，我也樂見，只要有人問我一定不會幫您隱瞞」，阿軒回說「我過短？我有X公分會過短」、「我不搞東搞西。我只搞你（鮑魚）」、「就是要捅你，把你捅出人命...」、「謝謝妳今晚『下麵』給我吃，你知道我吃到第一口麵時好開心喔」等親密對話。

法官認為，除了這些涉及身體隱私特徵的對話，小美對於曾和阿軒到民宿泡湯一事也不爭辯，說沒有發生性行為才違反常情，阿軒證稱和小美發生數次性關係應屬實，考量雙方經濟情狀，小美應賠償妻子15萬元，全案還可上訴。

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