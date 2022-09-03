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涵洞下全裸連結小三！　腥夫爽車震「這理由」免賠半毛錢

▲▼ 結婚，外遇（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者蔡怡萍／台中報導

賴姓女子懷疑林姓老公在外偷吃，找了徵信社業者跟監，果真發現林男開車載著陳姓小三，停在國道下方涵洞「車震」，通知賴女當場抓姦，小三自知理虧、當天就簽下協議書願賠80萬元，賴女與老公離婚後再告前夫求償100萬。法官審理後認為，小三與前夫是損害共同行為人，具有連帶賠償責任，既然小三已賠80萬且交付完畢，因此賴女不得再對前夫要求賠償，判她敗訴。

賴女指稱，她與林姓老公結婚近10年、育有2子，後來察覺老公出現異狀，她懷疑老公在外搞鬼，雇用了徵信社調查，果然發現老公在2020年3月間，載著陳姓小三到溫泉旅館、汽車旅館停留3小時，接著4月間又開車出遊，並將車停在國道3號下涵洞，直接在車上運動起來，徵信社立即通知賴女，當場逮到衣衫不整的2人，小三眼看躲不了，也同意簽下協議書，承認與林男發生性行為，並賠償80萬。

同年7月賴女與老公離婚，她隨後對前夫提告求償100萬，前夫則供稱，他與陳女只是同事，因興趣相同而會一起去買用品，在涵洞下那天只有在車上聊天，卻遭前妻跟徵信社人員敲破車窗、強開車門，威脅他脫掉衣物強拍裸照，因為警方剛好趕到而暴力未果，他也表示陳女在警詢時之所以會說跟他是男女朋友，有接吻擁抱等行為，也是遭前妻與徵信社恐嚇威脅後，受到驚嚇才亂說，與事實不符。

但法官檢視賴女提供照片，2人在車內是全裸狀態，徵信社人員也指證有看到2人正在「連結」，暴力強拍裸照等才是胡說，且2人在警詢時都坦言交往已3年、發生多次性關係，小三早知道林男是已婚狀態，當初何必講述對自己不利的說法，在法庭上才又全盤改口，顯見是臨訟卸責之詞，不予採信。

台中地院審後，認為林男與小三共同侵害元配配偶權，造成離婚收場、對前妻造成精神上痛苦，依照其從事工廠作業員、需扶養老小等情節，以80萬元賠償為適當；但由於林男與小三為侵害配偶權共同行為人，依民法規定所受損害應負連帶賠償責任，而小三先前已賠完80萬元，元配所受損害已全數獲得填補，再向林男請求賠償不適當，因此駁回賴女之訴，仍可上訴。

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