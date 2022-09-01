蔣團隊稱「YouBike共用道」無違規　她再轟：陷廣大用路人於不義

▲林楚茵批評蔣萬安。（圖／林楚茵辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（1日）與12位青年代表騎乘YouBike赴北市選委會登記參選，遭到陳時中競選團隊發言人、立委林楚茵質疑違反《道路交通管理處罰條例》。對此，蔣萬安團隊回應，經北市府確認，該段為行人與自行車共用道，並無違規。然而，林楚茵再度反擊，雖然是人車共用區域，但劃出車道線就是希望自行車自律，「你們大隊人馬堵在上面，完全與共用的立法意旨和目的不符，更陷廣大自行車族用路人於不義。」

針對民進黨候選人陳時中31日赴北市選委會登記參選，遭台北市議員秦慧珠批評擋路口搞特權，林楚茵痛批，國民黨不抹黑就不會選，今天國民黨參選人蔣萬安騎YouBike進場，大隊人馬騎在人行道上，違反《道路交通管理處罰條例》，「安安才是耍特權，慧珠姐看到了嗎？」

而蔣萬安競選辦公室接獲質詢後，立即派員主動到信義分局，並表達願意接受開罰，但經台北市政府警察局詢問權責單位「台北市政府交通管制工程處」確認後，澄清該段為行人與自行車共用道，並無違規行為。

對此，林楚茵再度怒嗆，「安安不要搞錯重點，雖然那塊是人車共用區域，但劃出車道線就是希望自行車自律。今天你們大隊人馬堵在上面，完全與共用的立法意旨和目的不符，更陷廣大自行車族用路人於不義。」

林楚茵痛批，原來對於蔣萬安團隊而言，只要不受罰就好，作秀造勢優先於民眾行走權益，完全不用考慮共用人行道設立目的，還為此發表新聞稿說不會受罰，這種行為令人大開眼界。