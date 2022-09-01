勝出卻沒被提名蔡宗翰提訴訟　民進黨解釋：初選涉詐

▲民進黨發言人謝子涵。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台南市議員第1選區提名爭議落幕，確定將徵召現任市議員劉米山，而初選勝出卻未獲得提名的蔡宗翰將正式提行政訴訟，強調自己只有披著綠袍作戰的想法。對此，民進黨發言人謝子涵1日表示遺憾並指，蔡宗翰於初選過程中被多人檢舉多案，其中包括未經同意使用他人簽名，宣稱唯一推薦，但未獲得授權，此外，台南市議會黨團也有絕大多數黨團成員連署，建議提名劉米山參選市議員，在參酌各方意見後，最後決定由劉米山同志依序遞補。

謝子涵表示，台南市議會黨團日前也提出徵召建議書，建議書指出，蔡宗翰涉詐術案依黨紀處理中，致使提名參選同志尚缺額一席，為求團結爭取勝選，建請黨中央徵召現任台南市議會民進黨團總召集人劉米山同志，參選台南市第一選區市議員。她指出，「有絕大多數黨團成員都連署了這項提案」。

謝子涵表示，在充分尊重地方的意見下，31日中常會決議，台南市黨部若未能如期召開會議做出決定，或做出停權以上處分，則取消蔡宗翰提名初選候選人資格，由劉米山依序遞補為本黨提名候選人；若台南市黨部如期召開會議，做出予以蔡宗翰警告之處分或不予處分，則依照初選結果，提名蔡宗翰參選。

謝子涵表示，台南市黨部原訂9月1日召開評委會，不過最後因出席人數不足流會，依照上述中常會決議，取消蔡宗翰提名資格。