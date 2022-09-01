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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林楚茵批蔣萬安團隊在人行道騎YouBike　蔣團隊：經北市府查無違規

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安登記參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安登記參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市長選戰戰況激烈，光是登記參選就吵得不可開交，國民黨議員秦慧珠批陳時中大隊人馬擋路口，「其他人只能走殘障通道非常可悲」，立委林楚茵則回擊蔣萬安騎YouBike進場，大隊人馬違規騎在人行道上，才是耍特權，對此，蔣萬安團隊表示，接獲質詢後，就派員到信義分局表示願意受罰，但經北市府確認，該段為行人、自行車共用道，並無違規。

林楚茵表示，昨天陳時中和台北市議員、競選團隊在登記會場門口助陣喊聲，站在台北市選委會劃定採訪位置，也留有規劃通行動線，當時秦慧珠也要登記，明明就有規劃動線，卻在旁邊大罵鬧場，更誇張的是，秦慧珠說走無障礙通道是一種羞辱，歧視障礙者朋友。

林楚茵也批評，蔣萬安騎YouBike去登記，雖然自己在專用道，但大隊人馬騎在人行道上，已經違反《道路交通管理處罰條例》第74條，「安安才是耍特權，慧珠姐看到了嗎？」

《道路交通管理處罰條例》明文規定，慢車駕駛人若在人行道或快車道行駛，處新台幣300元以上、1200元以下罰鍰。

對於林楚茵指蔣萬安與年輕朋友特權騎行人行道一事，蔣萬安競選辦公室指出，在接獲質詢後，隨即派員主動到信義分局，表達願意接受開罰。

蔣萬安競選辦公室進一步說，但經台北市政府警察局詢問權責單位「台北市政府交通管制工程處」，確認該段為行人與自行車共用道，並無違規行為。

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