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2022連江縣長選戰　曹爾元登記參選打造「馬祖共好」

▲2022連江縣長選戰，曹爾元打造「馬祖共好」

▲曹爾元登記參選，全力打造「馬祖共好」。（圖／曹爾居提供）

記者楊淑媛／桃園報導

連江縣前地政局長曹爾元1日由家人、支持者陪同，辦理參選縣長登記指出，今年6月間，辭去職務全力投入選戰以來，雙腳踏遍四鄉五島、雙手緊握每位鄉親，深切體認「人民的小事，就是我們的大事」，一次次與鄉親請益對談，化作他對未來規劃執政方向，堅定打造一個「全民共好」的馬祖。

▲2022連江縣長選戰，曹爾元打造「馬祖共好」

▲曹爾居(右二)表示，連江縣長選舉桃園馬祖鄉親高度關切。（圖／曹爾居提供）

曹爾元的弟弟曹爾居曾擔任桃園市新創會理事長，他說，多年來，許多馬祖鄉親居住在桃園，兩縣市長年互動頻頻並締結姐妹縣，因此，對於連江縣長的選舉，桃園的馬祖鄉親都相當關心。

▲2022連江縣長選戰，曹爾元打造「馬祖共好」

2022連江縣長選舉，國民黨採開放參選，曹爾居認為選舉不該是利益交換的所在、「指定接班」也並非民主的精神。認真傾聽鄉親的需求、實在做事，用心服務、解決問題，才是從政的初心；幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶，這才是共好的目標。

▲2022連江縣長選戰，曹爾元打造「馬祖共好」

曹爾居強調，二哥曹爾元自大學畢業，返回馬祖任職農改場技術員迄縣府地政局長職務，42年的公職生涯，踏遍馬祖四鄉五島土地，參與基層農經建設規劃，投入水利開發，開啟多元觀光行銷，啟動社福及設立公托，長年投入馬祖的建設發展，對馬祖的熱愛、付出與信念，始終如一。

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