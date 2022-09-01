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快訊／謝國樑才邀大家看論文　他丟比對系統「相似度47%」：怎麼畢業的？

▲▼國民黨基隆市長參選人謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國民黨基隆市長參選人謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者杜冠霖／綜合報導

民進黨基隆市長參選人蔡適應，1日遭踢爆台北大學都市計畫研究所的博士論文涉嫌抄襲，論文結論抄襲比例達33%。對此，國民黨參選人謝國樑回應，「論文不是我所關心的」，無法給予評論。然而，政治評論員張銘祐爆料，自己把謝國樑論文丟進抄襲比對系統，相似度指數高達47%，內容從法務部新聞稿、國政基金會評論到《自由時報》評論都有，讓張不禁質疑，「國樑兄，你怎麼畢業的？」

對於論文被指抄襲，蔡適應指出，自己在畢業之前，都要按照學校的規定，跑過Turnitin的論文比對系統，在論文比對系統之下，符合學術規範才能畢業，所以在這個標準之下，他順利畢業，證明畢業論文是沒有問題的。

蔡適應博士論文陷抄襲風波，面對媒體詢問，是否會擔心自己的論文也被翻找出來查看。謝國樑則表示，「我自己的論文有上傳到國家碩博士論文圖書館，有大量被查詢的記錄，我相信我的論文已經被翻過很多次。」

對於近來的論文風波，謝國樑正考慮乾脆透過個人臉書公開自己的論文，「請大家給些意見，一起討論」，他也無奈表示，在選舉期間「（論文）是不是假的，對手都會說你是假的」，並強調，「我沒看過蔡委員的論文，據我了解查詢不到 （蔡的論文），對於這件事情無法給予任何評論。」

然而，張銘祐表示，謝國樑邀約大家來看他的論文，於是下午立馬開始拜讀；一看不得了，根據iThenticate 抄襲比對系統，謝國樑論文的相似度指數高達44%、turnitin抄襲比對系統謝國樑論文的相似度指數高達47%，「國樑兄，你怎麼畢業的？」

張銘祐指出，第1、2的內容都是法務部的新聞稿、第3-4頁是國政基金會的評論、第6頁又是《自由時報》的評論，論文第一章幾乎都是大量、全文、全段落的引用其他文章拼裝出來的。

張銘祐也表示，最有趣的是，每一篇大量引用、改寫的網址旁加註（最後造訪日：2012 年11月30日）不知道這樣的註法是要表達什麼？是2012年11月30日開始第一章複製貼上、2013年1月就能口試交稿嗎，「如果是，我也是佩服謝委員的天生神力還是天生省力？明天有空繼續拜讀。」

▼謝國樑論文抄襲比對系統比例達47%。（圖／翻攝張銘祐臉書）

▲▼謝國樑論文遭爆抄襲。（圖／張銘祐提供）

▲▼謝國樑論文遭爆抄襲。（圖／張銘祐提供）

▲▼謝國樑論文遭爆抄襲。（圖／張銘祐提供）

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