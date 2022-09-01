「運轉桃園大鵬友」見面會　鄭運鵬：團結讓桃園大進化

▲鄭運鵬舉行「運轉桃園大鵬友」見面會。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬1日在其競選媒體中心舉行「運轉桃園大鵬友」見面會，邀請到在桃園落地生根的「即將成真火舞團」及新住民代表出席表示，在桃園市長鄭文燦八年的優質施政下，桃園已經被打理得很好，他會努力將樂活、健康、多元、永續延續下去，歡迎大家一起來桃園發展，繼續運轉桃園，讓桃園大進化！

鄭運鵬今天也和與會人士共同揭幕，揭曉這次的特色模型看板指出，這次主視覺運用組合模型的風格，是大家都知道他很喜歡蒐集鋼彈模型，而模型零件象徵著各行各業的市民朋友，將所有零件組合在一起，就能變成「無敵鐵金剛」，團結起來就能讓桃園變得更強大。

鄭運鵬主視覺設計師吳承暉也透過影片和大家分享設計理念，透過強化鄭本身的形象，讓主視覺變得活潑，也符合桃園持續進步的意象。現場也有即將成真火舞團與越配權益促進會的代表們到場同樂，火舞團成員與鄭運鵬一同在台上PK組裝模型的速度；在中秋佳節前夕，越配權益促進會榮譽理事長馮玉英與理事長潘昀樂也一同教導大家如何製作越式月餅。

「台灣有很多身懷絕技的達人們，卻苦無練習和表演空間。」鄭運鵬說，這些能發光發熱的才能不該被埋沒，未來他當選後推動的「捷運三支箭」，其中一支箭就是市立兒童樂園，裡面會提供這些團體一個穩定的表演場地，讓所有的達人團體都有發揮技巧的空間，輪流登場表演，同時也能娛樂市民朋友。

▲製作越式月餅。（圖／鄭運鵬競辦提供）

即將成真火舞團團長郭彥甫表示，其實原本火舞團在國外的表演比在台灣還多，在台灣沒有任何的表演機會，但謝謝鄭運鵬幫忙協調，讓火舞團在桃園能找到練習場地，再加上桃園的藝文機會慢慢變多，團員們討論過後才決定落腳桃園。「以前來桃園是為了要搭飛機，現在則是來扎根」，他強調，桃園是國門之都，希望繼續在桃園深耕，讓火舞帶到全世界。

談到根留桃園，來到桃園將近28年的馮玉英說，這幾年來，桃園成立新住民聯合服務中心、新住民文化會館、新住民培力中心，讓新住民姊妹可以上課學習，桃園市政府也特別成立新住民事務科來解決姊妹們生活上大大小小的困擾，她也特別感謝鄭文燦這段時間投入大量的時間和愛來照顧這座城市，「我相信鄭文燦的選擇和推薦，鄭運鵬接棒後，桃園會越來越進步。」