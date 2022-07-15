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新北農村社區增能培訓開跑　提升人才專業知能合作新契機

▲新北農村社區增能培訓開跑 提升人才專業知能合作新契機。（圖／新北市農業局提供）

▲新北農村社區增能培訓課程，強化社區幹部實務能力與整合能力。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局將於7月18日、7月28日和8月1日開設「社區增能培訓課程」共計6場次，以「亮點實例、經營機制、友善耕作、地方創生、跨域合作、青年回流」等主題課程，提升新北市農村社區合作新契機，每場限額30人，即日起開放有興趣的社區成員、青農與民眾報名。

為推動農村地方經濟，新北市農業局特別邀請「小鎮文創」及「天空的院子」創辦人何培鈞分享，何培鈞將南投縣竹山鎮的百年古厝改建成特色民宿「天空的院子」，從剛開始的經營艱困，到音樂家馬修連恩機緣到訪「天空的院子」才開始聲名大噪。

▲新北農村社區增能培訓開跑 提升人才專業知能合作新契機。（圖／新北市農業局提供）

▲課程中引導社區了解組織發展與健全度。

隨後何培鈞創立「小鎮文創」凝聚鄉鎮居民，結合當地文化與流行創意，吸引外來人口，讓竹山成為富有文化亮點的小鎮。另外也邀請到農改場講師以實務操作介紹各式新北常見作物培植與土壤間的關係，分享無毒植栽與天然肥料的運用案例，提升農村人才專業知能。

為引導社區夥伴跨域合作建構組織間的經營模式，由創業財務顧問劉偉中講師，提醒在合作上應注意的財務事項，透過合理的分潤機制建立經營模式讓共同合作更加完善。亦邀請中華大學景觀建築學系侯順耀老師分享「農村亮點實例」結合在地現有組織及人力，凝聚農村整體發展的共識，為社區發展納入新想法。

▲新北農村社區增能培訓開跑 提升人才專業知能合作新契機。（圖／新北市農業局提供）

此外，課程也由汪汪地瓜園創辦人賴家華分享實戰經驗，如何透過有系統的規劃、串聯互補創造共好經營模式；還有創立「金瓜三號」農創人文空間的蔡威德（農村領航獎得主），以「讓青年參與農村行動-行銷系創生手法」為主題講授農村區域行銷的操作手法及案例展示，促進新北社區彼此間的合作連結契機。

農業局長李玟表示，現在的農村不再只有傳統農事印象，而是一個充滿故事、人情與文化體驗的場域，為激發農村居民熱愛鄉土的情懷及自主建設新故鄉的能力，透過一系列場域經營與成長為主軸的課程，分別於淡水、三芝、金山辦理，共6場次，有關農村社區增能課程可至以下連結報名：https://reurl.cc/RrNEZz

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