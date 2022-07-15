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誰爭功？林佳龍競辦糾侯友宜邏輯問題　「所以新北捷運跟他沒關係」

▲林佳龍、侯友宜。（合成圖／民進黨提供、記者林敬旻攝）

▲林佳龍、侯友宜。（合成圖／民進黨提供、記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍就林口、五股交流道擴建議題與新北市長侯友宜針鋒相對；林稱侯解決不了擴建，是交通部協助找錢，但侯則說，新北市府2016年就由自提計畫，「跟2019年上任的林佳龍又有什麼關係？」對此，林佳龍競選辦公室反擊，按侯友宜邏輯，其任內沒有核定一條捷運線，所以現在新北的捷運路網是否也都跟侯沒關係。

林佳龍競選辦公室發言人何博文、李坤城15日召開記者會，批評侯友宜在「林口交流道增設匝道」事件中爭功。何博文表示，林口交流道匝道的設計提案權責應在地方政府，但國民黨在新北市執政10多年都沒有能力解決，而林佳龍知道問題之後，就親自要求高公局協助規劃，並也親自找地及找經費，解決路廊不夠及爭取國道基金19億餘元的經費。

何博文說，侯友宜2020年12月14日還親自在臉書上感謝林佳龍，林口在地國民黨議員蔡淑君也把林佳龍排在第一個感謝的對象。結果在林佳龍宣布要參選後，侯友宜卻說林口交流道和林佳龍無關，這就是爭功，抹煞林佳龍對於新北的付出，讓許多在地民眾無法接受。

「侯友宜不知道是忘記了還是害怕想起來？」李坤城則出，侯友宜避而不談2020年9月至12月，林佳龍指示高公局規劃林口北入匝道的這段過程，但若非這三個月的努力，何來12月14日林佳龍邀請侯友宜及桃園市長鄭文燦一起宣布，林口交流道南出北入匝道拍板定案。

李坤城說，如果按侯友宜的邏輯，行政院核定時林佳龍已離開交通部，所以跟林沒關係，但侯友宜任內沒有核定一條捷運線，所以現在新北的捷運路網是不是也都跟侯一樣沒關係。

▼何博文、李坤城15日召開記者會反擊侯友宜。（圖／林佳龍競辦提供）

▼何博文、李坤城15日召開記者會反擊侯友宜。（圖／林佳龍競辦提供）

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