恩恩爸轟新北衛生局甩鍋消防局　侯友宜挺第一線：執行認真辛苦

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

中央流行疫情指揮中心14日公佈新北市政府針對恩恩案報告書的第二次回函，內容否認「要求衛生局同意才派遣救護車的規範」，遭恩恩爸質疑市府態度前後矛盾。對此，新北市長侯友宜回應，中央的意見他都誠懇的看待，最重要的是，他非常能夠感同身受第一線同仁執行過程的辛苦跟認真，衛生局昨天也有做了回應了。

中和2歲男童恩恩4月染疫逝世，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相，從流出的音檔發現，因新北市府按中央指引要求「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，而當下衛生所卻遲遲無人接聽電話，直到26分鐘後才聯絡上，導致恩恩無法及時送醫，引發爭議。

對於新北市後續提交的報告，指揮中心發言人莊人祥說明，根據報告內容看出有些落差，要求新北市再提出說明。恩恩爸也回應，衛生所方面，除了自己家打了三通，消防局也打了二通電話找中和衛生所、三通電話找新北市衛生局，前前後後八通電話，但耗了50幾分鐘卻都找不到人，難道不用解釋嗎？

恩恩爸也提到，衛生局有說有專線可以橫向聯繫，但根本就是在鬼扯，專線是撥過去，對方要接起來，衛生局把責任撇得一乾二淨，「是要消防局的基層同仁去死嗎？」

對此，侯友宜回應，中央的意見他都誠懇的看待，最重要的，他非常能夠感同身受第一線同仁執行過程的辛苦跟認真，所以在昨天他們也適度的表示他們在第一線執行的情形做回應了。

針對恩恩案，監察院、指揮中心，以及外界都對侯友宜發出攻擊，侯友宜說，面對外面的聲音，都正向的看待，尤其新北市在疫情當中都是重中之重，第一線的同仁真的很拚命、很認真、很努力，要站在體諒第一線同仁的心情，在面對所有事情的挑戰過程當中，都用包容的態度，如果大家有任何的意見，第一線的夥伴們都會做懇切的回應。

