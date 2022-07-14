萬安45號演習7／25日登場　新北金山警「四格漫畫」創意宣導

▲萬安45號演習7月25日登場，新北金山警「四格漫畫」創意宣導。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

北部地區萬安45號防空演習將在25日下午1時30分至2時展開，為了提高民眾危機意識並熟悉戰時情境，新北市金山警分局在《金山警好讚》臉書粉專等社群媒體發布防空疏散避難資訊外，也透過四格漫畫、防空疏散避難歌單與附有I-POLICE、QR Code宣傳海報等，讓民眾能更快速查詢最近的防空避難處所。

金山警分局表示，13日召開協調會由金山警分局長詹志文主持，計有金山區公所、萬里區公所、石門區公所、第一、二核能發電廠、海洋委員會北部分署、基隆憲兵隊、轄內各級機關學校、消防分隊、加油站、金融機構及協勤民力義警、民防等87個單位參加，會中討論警報發放及人、車交管疏散作為。

▲13日召開萬安演習協調會，由金山警分局長詹志文主持。

分局長詹志文表示，演習期間將實施防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制等實作演練，民眾在演習警報發放後，請遵守警察人員之指揮調度實施疏散避難，切勿以看熱鬧的心態四處遊蕩，拒絕配合實施疏散、避難者，將依民防法處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

詹志文呼籲民眾遵守演習規定，唯有平時準備，提前應變方為上策，民眾也可下載內政部警政署I-POLICE應用程式，查詢最近的防空避難處所及演習相關資訊。

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