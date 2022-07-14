新北五股「水碓公園」城市覓徑　隱藏在後山綠色秘密基地

▲新北五股「水碓公園」城市覓徑。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市五股區的後山中隱藏了一座水碓觀景公園，提供忙碌緊張的泥灰色城市裡居民一處微登山、放鬆休憩、遊覽賞景服務的綠色秘密基地，讓市民朋友們在城市的綠色秘密基地中發現驚喜與樂趣。

新北市景觀處2021年啟動「城市覓徑」計畫，以都市中交通及機能較佳之公園作為示範點，與在地區公所合作設置或改善公園步道及休憩設施，讓民眾想爬山運動不用至郊區，可至鄰近公園享受自然及戶外休閒的服務，水碓觀景公園依山而建，周邊大多為住宅區，是距離城市鬧區最近的後山。

▲具浪漫氛圍的「看飛機展望台」。

景觀處表示，水碓觀景公園總面積約為10.5公頃，基礎設施完善，有停車場及廁所之外，還有屬於水碓觀景公園才有的特色分層森林步道，各森林步道間依據地形設置階梯做垂直連結，給市民朋友們層層向上的登山體驗，公園內的蝴蝶飛舞與蟲鳴鳥叫，彷彿走進生機盎然的森林中。

景觀處說，公園的各層森林步道路線皆設有休閒、遊憩空間和觀景設施，如色彩繽紛討喜的「賞景健身展望台」、具浪漫氛圍的「看飛機展望台」、還有提供市民運動的體健區和休憩涼亭等，早上瞭望雙北的城市景觀；下午看夕陽美景；夜晚賞閃爍的燈火夜景，收盡各個時序的新北城市光景。

▲水碓觀景公園夜晚賞閃爍燈火夜景。

景觀處長林俊德提醒，因水碓觀景公園自然生態豐富，請市民朋友遊覽公園時，除了注意蚊蟲叮咬外，也要留意兩棲及爬蟲類動物的出沒，不隨意捕捉觸摸，與多樣性的生態和平相處，且因公園位處後山，環境潮濕，走動需小心地面濕滑，讓自己帶著快快樂樂的心情出門，平平安安的回家。

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